Водопады в Цыпово очищает природа, но загрязняют люди

Вода в заповеднике Цыпово - не просто чудо природы: экстрасенсы наделяют природное сокровище мистическими свойствами и даже используют водопады в заповеднике для исцеления тяжело больных. Об экологическом чуде в Цыпово этой весной рассказал портал Еcology.md: экологическая ситуация во время пандемии COVID-19 на фоне отсутствия людей существенно улучшилась, вода стала абсолютно прозрачной во всех реках, речушках, водопадах.

Ситуацию для газеты «Молдавские ведомости» прокомментировала экологический активист Мария Гурская, семь лет живущая в Цыпово.

- Не могу утверждать, что в Цыпово в последние два месяца произошло экологическое чудо. Вода в речках, протекающих по заповедному ущелью, сейчас действительно чистая. Но одной из главных причин такой ситуации стало то, что на протяжении уже долгого периода в заповеднике нет дождей. Прошедшая осень, зима и ранняя весна были как никогда засушливые, поэтому вода в речках чище и прозрачнее, чем раньше.

Все предыдущие годы, как правило, весной речки мутнели из-за весенних дождей. Дождевая вода смывала землю с полей и на какое-то время взвешенные частицы земли загрязняли воду в речках. Весенние дожди раньше шли часто и казалось, что вода всегда мутная, грязная…

Туристический сезон еще не начался, и по опыту прошлых лет я могу отметить, что посещение заповедника не всегда благополучно сказывается на состоянии воды в речках.

По Цыповскому заповеднику протекают две речки, которые соединяются при впадении в реку Днестр. Один приток протекает по правому ущелью и образует главный водопад. Речка носит название Жидэука и берет свое начало из двух источников – один в районе села Минчень, другой – рядом с селом Чинишеуцы. Левый водопад создает речка Блэнэрица, которая берет свои истоки у села Слободзия-Хородиште.

Ущерб экосистеме заповедника наносят жители сел, расположенных вдоль речек.

Семь лет назад экологическая экспедиция провела исследования, и члены экспедиции прошли все притоки Днестра от устья к истокам. Исследователи были удивлены отношением местных жителей к состоянию речек. В них сливают остатки жизнедеятельности животных и людей. Кроме того, во время выпаса животные разрушают копытами русла и без того маленьких речек. Сельчане не понимают, что их жизнь теснейшим образом связана с природным заповедником и что они за него в ответе.

Текущей весной остро встала проблема заполняемости речек - уровень воды в них значительно снизился. Сейчас он такой, каким бывает в конце лета, после жаркого августа.

Ученые установили, что одним из надежных способов восстановления родников, увеличения уровня воды в речках является посадка деревьев. Одним из старинных способов восстановить родник является посадка деревьев в месте, где источник иссяк.

В цыповском заповеднике большой водопад в правом ущелье сохранился потому, что источник берет начало в лесистой местности. Лес собирает влагу, создает тень, поддерживает уровень воды.

Но вдоль речек, стремящихся к ущельям заповедника, деревьев очень мало. Несколько лет назад объединились несколько экологических организаций и высадили более тысячи деревьев вдоль речек. К сожалению, все они погибли. Причина – вандализм местного населения. Люди приводили к берегам речек овец и коз, животные съели и вытоптали все саженцы. Такой опыт говорит: мало посадить дерево, надо обеспечить его защиту от людей, пока саженцы не укоренятся.

Записала Марина ТИМОТИНА