Руксанда Главан перешла из ДПМ в Pro Moldova

Депутат парламента Руксанда Главан покинула фракцию Демпартии. Главан перешла 1 мая в парламентскую группу Pro Moldova, о чем официально уведомила спикера Зинаиду Гречаный.

– Прощай, ДПМ! В 2010 году, когда я присоединилась к ДПМ, то сделала это, потому что верила в ценности, которые эта партия продвигала, даже когда не играла первую скрипку в правительстве.

В какой-то момент я поняла, что некоторые используют власть строго ради собственного интереса, а я, нарушая эти интересы, сталкиваюсь с интригами и саботажем. Искренность мне аукнулась, - написала Главан в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу