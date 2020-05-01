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Политика
Руксанда Главан перешла из ДПМ в Pro Moldova
01.05.2020

Депутат парламента Руксанда Главан покинула фракцию Демпартии. Главан перешла 1 мая в парламентскую группу Pro Moldova, о чем официально уведомила спикера Зинаиду Гречаный.

– Прощай, ДПМ! В 2010 году, когда я присоединилась к ДПМ, то сделала это, потому что верила в ценности, которые эта партия продвигала, даже когда не играла первую скрипку в правительстве.

В какой-то момент я поняла, что некоторые используют власть строго ради собственного интереса, а я, нарушая эти интересы, сталкиваюсь с интригами и саботажем. Искренность мне аукнулась, - написала Главан в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу


 
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