Беглому молдавскому олигарху Плахотнюку готовят "теплый прием" в Молдове: Из аэропорта - сразу в тюрьму

Президент Молдовы заявил, что расследование по всем громким делам продолжается, а от наказания не уйдет никто. Расследование по всем громким делам продолжается, а от наказания не уйдет никто.

Об этом в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Кто-то сказал мне на днях: "А что, если Плахотнюк завтра приедет в страну? Представьте, что узнаете, что он уже в аэропорту. Судьи и прокуроры все еще с ним, и он вам покажет". Пусть приезжает! Из аэропорта сразу поедет в тюрьму! Других вариантов нет,- сказал глава государства. Президент также отметил, что “это касается большинства из тех, кто должен ответить за свои беззакония”.

– Некоторые из них сейчас прикидываются великими оппозиционерами – депутаты парламента и так далее. Они отлично знают, что были замешаны во всем этом. Но я не вмешиваюсь в юстицию. Работают прокурор и все, кто должен. Так что, думаю, всему свое время. Все нарушители рано или поздно ответят за всё по закону, – подытожил Додон.

Глава государства предложил также всем политикам не заниматься выяснениями, кто лучше, а сконцентрировать усилия на запуске и продвижении акции в поддержку отечественных производителей.

– Я хотел бы обратиться с предложением ко всем политикам, которые сейчас соревнуются, кто из них лучше, один хочет стать президентом, другой обращается в Конституционный суд…Давайте лучше всю эту энергию сконцентрируем и все вместе запустим национальную кампанию “Покупаем местную продукцию!”, чтобы поддержать местных производителей. Речь обо всех: и о продовольственной продукции, и о текстильной, обо всех отраслях, – сказал он.

Игорь Додон не видит никаких предпосылок для того, чтобы отменить голосование или перенести его на следующий год. Об этом он заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

– Они состоятся при существующей системе – это прямые выборы президента – в период с 23 октября по 23 ноября. Я думаю, что парламент на каком-то этапе примет решение и назначит дату голосования, – сказал он.

Глава государства, однако, отметил, что самое важное сейчас – выйти из той ситуации, в которой оказалась Молдова в результате пандемии коронавируса.

– Давайте справимся с экономическим кризисом, потом мы нашу позицию обозначим, но я уверен, что народ примет решение. Молдавский народ – мудрый, и разбирается, кто занимается подстрекательством, кто пытается дестабилизировать, а кто справляется с ситуацией в период пандемии, с кризисной ситуацией и находится рядом с людьми, – подчеркнул он.

ПАВЕЛ МУНТЯН