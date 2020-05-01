Раул Думбрава. Pasager.md доставит ваших сотрудников на работу и с работы с максимальной безопасностью

Интервью с Раул Думбрава, исполнительным директором транспортной компании Pasager.md. Тема интервью – сервис по доставке сотрудников на работу и с работы и специфика работы сервиса в период карантина и мер социального дистанцирования

Раул, добрый день. Когда вы предложили взять интервью на тему, как компании могут сейчас, в период карантина и социального дистанцирования, организовать приезд сотрудников на работу и возвращение домой, я подумал, что услуга чрезвычайно актуальная. Но не могли же вы в один момент создать для нее целый автопарк. Так что, первый вопрос, когда была создана компания Pasager.md?

Pasager.md была создана еще в 2001 году. Мы с самого начала специализировались на транспортных услугах, а с 2010 года стали оказывать и услугу пассажирских перевозок и на заказ.

Только на молдавском рынке?

Нет, международные перевозки тоже входят в портфолио наших услуг.

У вас большой автопарк?

Примерно 50 машин. Это и легковые машины и минивэны, и микроавтобусы и большие автобусы. Разумеется, только собственные водители в штате. Если говорить о микроавтобусах, то это только Mercedes-ы. При желании вы можете заказать класс услуги VIP, и тогда мы вам подадим Mercedes прошлого года выпуска.

Теперь давайте прямо к услуге, о которой мы собирались поговорить. Вы уже начали ее оказывать? Я имею в виду доставку сотрудников компаний утром в офисы и вечером домой.

Такую услугу мы оказывали и ДО карантина. Но в марте и апреле она стала по-особенному актуальной, ведь речь идет уже не только об удобстве, но и о здоровье персонала.

Если вы не против, я задам те вопросы, которые задал бы, если бы руководил компанией, которая не перешла на удаленную работу и заботится о безопасности сотрудников. Начнем с количества. Если мне нужно, чтобы на работу привозили одного сотрудника, пятерых, пятнадцать… Это все возможные варианты?

Да, мы можем привозить и одного человека и до двадцати на одном микроавтобусе. Если у вас работает больше человек, то просто потребуется две или три транспортные единицы.

Теперь – цена. В кризис это вопрос принципиальный…

Я немного усредню условия. В каждой конкретной ситуации мы сделаем индивидуальный расчет. Но для ориентира, если вы будете доставлять на работу и с работы 10-20 человек, то в день эта услуга обойдется вам в 500 – 1000 лей. В зависимости от маршрута.

А как технически все происходит? Я даю вам список сотрудников, адреса, время?

Именно так. По полученным адресам мы согласуем с вами маршрут, и водитель будет выполнять его. В отношении времени оказания услуги у нас нет ограничений. Мы работаем круглосуточно. Например, для одного из call-центров, которые работают на США, мы предоставляем услуги ночью. Это – в порядке вещей.

Кстати, забыл уточнить, цены о которых вы говорили – это безналичный расчет с НДС «внутри»

Да. Для нас предпочтительнее работать по долгосрочным контрактам. С какой-то стороны карантин – это тот случай, когда о наших услугах задумалось гораздо больше компаний. Но мы-то стремимся к тому, чтобы и после карантина продолжить сотрудничество. Если взвесить, то наши цены значительно выгоднее, чем услуги такси. А общественный транспорт – не всегда хорошее решение. Тем более, в условиях социального дистанцирования.

Тогда последний вопрос. Как вы сейчас обеспечиваете безопасность при предоставлении услуг? Понятно, что речь о предупреждении заражения COVID-19…

Наши водители работают в защитной маске и перчатках. После каждого рейса проводится дезинфекция. Причем не только ручки и поручни. Можете заглянуть в багажник каждого микроавтобуса – найдете там и швабру. Все сотрудники прошли инструктаж, как проводить дезинфекцию, так что ваш персонал будет в максимальной безопасности и оценит заботу по достоинству.

Павел Зинган