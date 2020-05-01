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Здоровье
Последние данные по коронавирусу в Молдове
01.05.2020

В Молдове к данному моменту 3897 случаев заражения коронавирусом.

Из них 2506 – активных случаев, сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Зарегистрировано 119 смертей от коронавируса за весь период пандемии.

Всего в стране было протестировано 18907 человек.

Сейчас 251 пациент в тяжелом состоянии, 22 - в крайне тяжелом, 352 пациента состоянии средней тяжести.

Средний возраст заболевших коронавирусом в Молдове - 47 лет.

Средний возраст умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, - 66 лет.

На 1000 врачей в Молдове приходится 25 заболевших.

– Среди медсестер соотношение составляет 19 больных на 1000 медсестер. Среди санитарок - 30 заболевших на 1000. Число заболевших врачей – 243 человека, - отметила Думбрэвяну.

Подготовил Михаил Генчу


 
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