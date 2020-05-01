Здоровье Последние данные по коронавирусу в Молдове В Молдове к данному моменту 3897 случаев заражения коронавирусом. Из них 2506 – активных случаев, сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну. Зарегистрировано 119 смертей от коронавируса за весь период пандемии. Всего в стране было протестировано 18907 человек. Сейчас 251 пациент в тяжелом состоянии, 22 - в крайне тяжелом, 352 пациента состоянии средней тяжести. Средний возраст заболевших коронавирусом в Молдове - 47 лет. Средний возраст умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, - 66 лет. На 1000 врачей в Молдове приходится 25 заболевших. – Среди медсестер соотношение составляет 19 больных на 1000 медсестер. Среди санитарок - 30 заболевших на 1000. Число заболевших врачей – 243 человека, - отметила Думбрэвяну. Подготовил Михаил Генчу

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