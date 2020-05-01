Последние данные по коронавирусу в Молдове

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Здоровье
В Молдове к данному моменту 3897 случаев заражения коронавирусом.
Из них 2506 – активных случаев, сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
Зарегистрировано 119 смертей от коронавируса за весь период пандемии.
Всего в стране было протестировано 18907 человек.
Сейчас 251 пациент в тяжелом состоянии, 22 - в крайне тяжелом, 352 пациента состоянии средней тяжести.
Средний возраст заболевших коронавирусом в Молдове - 47 лет.
Средний возраст умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, - 66 лет.
На 1000 врачей в Молдове приходится 25 заболевших.
– Среди медсестер соотношение составляет 19 больных на 1000 медсестер. Среди санитарок - 30 заболевших на 1000. Число заболевших врачей – 243 человека, - отметила Думбрэвяну.
Подготовил Михаил Генчу
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