Богдан Цырдя рассказал о помощи и поддержке со стороны «партнеров по развитию»

В день Первомая депутат и политолог Богдан Цырдя рассказал гражданам Молдовы о солидарности и вере в справедливость.

Однако, как показывает недавняя история, в отношении к Молдове и ее гражданам эта справедливость и солидарность действует как-то уж больно избирательно. Помощь – под определенные условия, справедливость – в отношении нужных людей. И все это под фанфары с участием министров и тиражированием в СМИ – поскольку это правильная помощь. А неправильную помощь, то есть со стороны России и Китая, можно просто не заметить, и даже более того – объявить политической пропагандой.

- Поздравляю граждан с 1 Мая – Днем солидарности всех трудящихся! Это день борьбы, день веры в справедливость!

Так, давайте поговорим о справедливости.

Помните, как Запад 4 года подряд требовал от нас расследовать кражу миллиарда, посадить виновных, реформировать юстицию! Требований было аж 28, и все ради 60 млн евро кредита и 40 млн гранта, потехи ради называемых «макропомощью»! Так вот, парламент провел расследование по кражи миллиарда.

И что? США не выдают Плахотнюка, Израиль не выдает нам Шора! Прокуратура завела уголовные дела на Сырбу, Чиботаря, Таубер, Мораря! И что? Тут же послы стали обзванивать прокуроров, требовать соблюдать права казнокрадов!

Обратились к ЕС и США с просьбой помочь в возвращении миллиарда – в ответ заморозили нам макропомощь! Попробовали вернуть аэропорт – так можем потерять еще и Республиканский стадион! Авиа Инвест (концессионер аэропорта) – тут же обратилась в западные суды! Вы думаете, их самые честные суды помогут нам или олигархам? Не знаю.

Требовали от нас реформировать юстицию, назначить независимого прокурора. Реформировали. Оказалось, в КС один судья исполняет приказы одного посла. Его сестра же работает в этом посольстве! Красиво, ничего не скажешь. С прокурором то же самое. Провели конкурс. Но победил Стояногло. Он оказался независимым от нас. Но вот беда. Он, оказывается, независим и от них! И это нехорошо! Правильный прокурор – это Владислав Грибинча:

1 Он свояк депутата PAS Литвиненко.

2. Он свой для послов.

3. Он распилил три млн евро на реформе юстиции, в результате чего мы получили самую коррумпированную юстицию в мире (по данным Всемирного экономического форума).

Ну ладно, не хотите давать нам Плахотнюка, миллиард, аэропорт – дайте хотя бы обещанные вами 100 млн евро! Молдова же провела кучу реформ, отдала все, что можно отдать. А вот вам кукиш. В 2016 – 0. В 2017 – 0. В 2018 – 0. В 2019 – 30 млн под кучу новых условий. В 2020 – еще 8 условий и опять 0! ЕС обещает то 140 млн, то 1 млрд, то 80 млн – в итоге бюджет не получил даже ящик перчаток. МВФ дал кредит в $ 235 млн только после того, как дала Россия. Не дай бы Москва, получили бы ту же помощь, что от ЕС. В лучшем случае, 100 млн, в десять траншей, под 50 условий!

Румыния отправила 53 медиков и груз с масками/комбинезонами. Спасибо, конечно. Но отправила 27 апреля – под конец карантина, когда уже открыли магазины, фабрики и т.д. И только после того, как Венгрия дала нам помощь! И да – с министром, фанфарами, фотосессиями. Китай на днях отправил еще одну порцию гумпомощи. Никто и не заметил. Как и помощь России. А все потому, что забыли про фанфары…, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу