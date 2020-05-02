Живительная влага: на Молдову идет новая волна дождей с грозами

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Общество
Сама природа нам говорит: "Никаких шашлыков!", зато, возможно, даст нам урожай.
В Молдове давно действует желтый код из-за засухи. Сильная засуха может стать угрозой продовольственной безопасности страны. Об ранее заявил премьер-министр Ион Кику.
«К сожалению, сталкиваемся сейчас с очень сильной засухой. Не знаем, что будет в последующие недели с погодой, но существует большая угроза для урожая этого года, — заявлял премьер.
И вот, наконец, 1 мая в стране выпали осадки. Кишинев даже успело затопить. В некоторых населенных пунктах радость от дождя испортил град, в других - дождь успел только слегка намочить землю.
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К счастью, в субботу, 2 мая дожди продолжатся! В столице дожди ожидаются к вечеру. По стране прогнозируют осадки уже с 12 дня.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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