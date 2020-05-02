Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 2 мая 2020: Долой шашлыки - и мы пройдем пик COVID-19

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Здоровье
Знаете, друзья, а что-то есть в этом: отсутствии на в эти майские деньки в парках "фригаруйщиков".
Вчера, в пятницу (до дождя), в Долине Роз в Кишиневе было так круто: относительная тишина, чистый воздух, не перемешанный с шашлычным дымом, люди, гуляющие друг от друга на солидном расстоянии.
Эдак, глядишь, и карантин нас чему-то научит - на будущее. Ну, а пока, конечно, расслабляться рано.
Итак, на 8.00 утра 2 мая ситуация в Молдове такая:
3980 (+83) заражены
122 (+3) умерли
1182 (+68) вылечившихся.
251 (+33) - в тяжелом состоянии.
22 (-2) - в критическом.
39095 (+291) - под наблюдением.
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