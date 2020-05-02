Бывший премьер-министр: «Нужно признать, что все правительства не смогли решить проблему устойчивости сельского хозяйства в ирригационной составляющей»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза утверждает, что долго ждал, чтобы власти начали говорить о другой драме в полном разгаре – катастрофической засухе этого года.

«Между тем, нас преследует засуха, которой никогда не было в истории страны, по крайней мере, никто не помнит этого. В почве накопилось лишь 15-20% строго необходимой влаги. Целые села остаются без питьевой воды. Осенние культуры полностью скомпрометированы в центральной и южной зонах. Мало, что может спасти их. Может быть, что-то с весенними культурами, если произойдет какое-либо чудо и в течение многих дней пройдут тихие и длинные дожди.

Сегодняшний прогноз на следующие недели – чрезвычайно теплые дни без осадков. В эти дни мы разговаривали со многими людьми из сел. Большое горе, отчаяние, взрослые мужчины плачут. В среднем в Республике Молдова ежегодно собирают около 3 миллионов тонн зерновых, пшеницы, кукурузы, овса, ячменя, гороха (без учета частных домохозяйств) и 800 тысяч тонн подсолнечника. Это количество покрывает в значительной степени внутреннее планируемое потребление в 250-300 тыс. тонн, корма для животных 300 тыс. тонн, 150 тыс. для семенного фонда, остальное вносится в резерв и экспортируется.

Экспорт приносит по меньшей мере 250 миллионов долларов. В сети целая экономика – переработка, хранение, транспортировка, оборудование, химическая защита… Десятки тысяч людей. На сегодняшний день будет большим достижением, если будет собрана хотя бы половина. Речь не идет о крестьянских хозяйствах, которые из-за отсутствия технологий и орошения страдают еще больше. Цены уже выросли на 30-40%! Начинается массовый забой животных», написал Стурза в социальной сети.

Ион Стурза также добавил, что – это правда, что каждые 5 лет у нас год засухи, раз в 10 лет –сильная засуха.

«Тогда мы все вспоминаем об орошении. То здесь, то там появлялись малые проекты. Но очень мало. Никто не знает, сколько гектаров орошается, может быть, 20-30 тысяч гектаров из 2,25 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. Мы должны признать, что все правительства не смогли решить проблему устойчивости сельского хозяйства в ирригационной составляющей. Но самым грандиозным провалом является проект стоимостью 100 миллионов долларов на восстановление старой (советской) ирригационной системы при поддержке США.

Были восстановлены 10 гигантских насосных станций – 6 на Днестре и 4 на Пруте. Сегодня из этой системы орошается не более 2000 гектаров! Для сравнения: проект 2KR, поддерживаемый правительством Японии на 1,5 миллиона долларов, орошает 7000 гектаров. Из гигантского проекта воде некуда поступать. Изнутри, никто не был обеспокоен системой «передачи». Мамонтовая инвестиция, которая лежит в земле! И будет разворовываться, быстро разлагаться…

Бесплатно пришло, бесплатно уйдет… Знаю, сегодня нам тяжело, мы заняты другими проблемами. Но если нам нечего будет есть осенью? Откуда взять? Все сегодня закрывают свои границы. Но еще более драматичным является то: как мы собираемся восстановить этот огромный разрыв в шаткой экономике сельхозпроизводителей?», заключил Стурза.

Андриана Кептине