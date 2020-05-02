2 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Запускается новое ток-шоу политического синтеза и анализа
02.05.2020

Новое ток-шоу политического синтеза и анализа – «Политический ФотоСинтез», будет запущено 2 мая этого года. Обсуждения будут проводиться в прямой трансляции, в Facebook, начиная с 19.00 часов.

«Мы запускаем этот продукт из-за желания изменить устоявшееся со временем восприятие из-за ежедневной «управляемой» информационной интоксикации, чтобы стимулировать критическое мышление в имитируемых демократических процессах и фильтровать информацию, подаваемую нам на подносе. Политическая жизнь в Республике Молдова через свой колорит предлагает информационное пространство, столь широкое и противоречивое, в то же время, что не только простые граждане, но иногда и политические аналитики попадают в ловушку нацеленных политических стратегий.

Наша миссия состоит в выполнении серии информационных видеоматериалов на социально-политическую тему, в целях осведомления и правильного информирования граждан Республики Молдова о политической ситуации в стране, борьбы с ложными сообщениями и поощрения участия граждан в процессе принятия решений» – отмечают организаторы – Николае Арнаут, Серджиу Бузу и Серджиу Даранута, друзья и бывшие однокурсники Факультета международных отношений и политических наук.

Темой первой дискуссии является: 1. Российский кредит и геополитический фактор в контексте президентских выборов в РМ. 2.Почему память избирателей такая короткая и они живут одними иллюзиями?

Кристина Гурез


 
Количество просмотров:
104
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.