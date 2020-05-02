Запускается новое ток-шоу политического синтеза и анализа

Новое ток-шоу политического синтеза и анализа – «Политический ФотоСинтез», будет запущено 2 мая этого года. Обсуждения будут проводиться в прямой трансляции, в Facebook, начиная с 19.00 часов.

«Мы запускаем этот продукт из-за желания изменить устоявшееся со временем восприятие из-за ежедневной «управляемой» информационной интоксикации, чтобы стимулировать критическое мышление в имитируемых демократических процессах и фильтровать информацию, подаваемую нам на подносе. Политическая жизнь в Республике Молдова через свой колорит предлагает информационное пространство, столь широкое и противоречивое, в то же время, что не только простые граждане, но иногда и политические аналитики попадают в ловушку нацеленных политических стратегий.

Наша миссия состоит в выполнении серии информационных видеоматериалов на социально-политическую тему, в целях осведомления и правильного информирования граждан Республики Молдова о политической ситуации в стране, борьбы с ложными сообщениями и поощрения участия граждан в процессе принятия решений» – отмечают организаторы – Николае Арнаут, Серджиу Бузу и Серджиу Даранута, друзья и бывшие однокурсники Факультета международных отношений и политических наук.

Темой первой дискуссии является: 1. Российский кредит и геополитический фактор в контексте президентских выборов в РМ. 2.Почему память избирателей такая короткая и они живут одними иллюзиями?

Кристина Гурез