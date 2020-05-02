Из истории, 2 мая 2016 - «Помазанник вашингтонский Плахотнюк»

Завершилось формирование олигархического режима, поддержанного США. В самых первых числах мая 2016-го года, а именно 2 мая, в США вылетела делегация из Молдовы во главе с самим Владом Плахотнюком - американцы, прежде избегавшие публично иметь дело с ним, согласились "благословить" правление Плахотнюка, к тому моменту практически завершившего формирование олигархического режима с подчинением себе всего и вся. Жители Молдовы отчаянно сопротивлялись его намерениям - в конце 2015-го года и особенно в начале 2016-го в Кишиневе не стихали протесты, кульминацией которых стало 20-е января 2016-го года, когда парламент утвердил правительство Филипа.

Справившись с натиском, в котором против него объединились как правые, так и левые силы, Плахотнюку теперь требовалось лишь международное признание. За ним он и полетел в Вашингтон, где у власти все еще находились демократы (чуть позже они проиграют выборы и президентом станет республиканец Трамп). Визит продлился два дня.

- Продолжайте в том же духе, и мы вас поддержим, - пообещала Плахотнюку в Вашингоне небезызвестная Виктория Нуланд, схожим образом "вдохновлявшая" в Киеве "майдановцев" за два года до этого.

Помимо встречи с Нуланд, Плахотнюк встречался в Вашинтоне также с исполнительным директором МВФ Менно Снелом, а также с вице-президентом Атлантического совета Деймоном Уилсоном. Благословение от Нуланд было настоящей индульгенцией для Плахотнюка, в то время как в Брюсселе к нему уже давно не скрывали своего отрицательного отношения. Однако в лице "российской угрозы" демократы из США посчитали, что на мнение и имидж ЕС, политики которого ясно дали понять, что больше не намерены поддерживать одиозного олигарха, можно не обращать внимания.

Так Плахотнюк окончательно превратился в исполнителя заокеанской геополитической воли, наблюдать за чем можно было по историям с запретом российского ТВ, выдворением Дмитрия Рогозина, пятерых дипломатов в мае 2017-го года, сразу после очередного визита Плахотнюка в США... Время все расставляет по своим местам, даже если поначалу это не столь очевидно.

Автор: Дан Дудка