В Молдове заболел коронавирусом министр внутренних дел

Павел Войку сообщил в Фэйсбуке, что результат его анализа на COVID-19 положительный.

- Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-19 оказался положительным. Госпитализация мне не требуется, я нахожусь на самоизоляции, состояние удовлетворительное, - написал Войку.

Глава молдавского МВД заверил, что его болезнь никак не повлияет на деятельность возглавляемого им ведомства, все процессы под контролем.

- При всех мерах безопасности, участвуя ежедневно в работе по предотвращению распространения вируса, никто из нас не застрахован от инфицирования, - заявил политик.