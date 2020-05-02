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В Молдове заболел коронавирусом министр внутренних дел
02.05.2020

Павел Войку сообщил в Фэйсбуке, что результат его анализа на COVID-19  положительный. 

- Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-19 оказался положительным. Госпитализация мне не требуется, я нахожусь на самоизоляции, состояние удовлетворительное, - написал Войку.

Глава молдавского МВД заверил, что его болезнь никак не повлияет на деятельность возглавляемого им ведомства, все процессы под контролем.

- При всех мерах безопасности, участвуя ежедневно в работе по предотвращению распространения вируса, никто из нас не застрахован от инфицирования, - заявил политик.


 
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