Почему убрали бизнес Тарасовой и Кузьменко в Приднестровье.

По нашему мнению, всё очень просто. Осенью выборы в Верховный Совет ПМР. В этом году из 33 возможных, Шерифу нужно взять 27 – это тот минимум, когда и дальше никто не будет мешать делать в Приднестровье всё, что хочу.

Из всех пока заметных неформальных лидеров, Лариса Тарасова и Юрий Кузьменко были реально проходные кандидаты, и возможность стать депутатами парламента ПМР у них была. У этих людей есть/была своя команда единомышленников, их знают и в Украине и в Молдове. Они реально опасны для Холдинга. И что не маловажно, у них есть деньги, пока есть. Будучи депутатом Верховного Совета Кузьменко на своем избирательном округе из личных средств потратил сумму в 700 000 долл. Не плохо, правда? По нашим скромным оценкам, Холдинг на прошлых выборах вложился в 7 млн долл, что бы перебить Холдинг надо не менее 3 млн и уже сейчас. И финансирование надо начинать с лета 2020. Но, желающих нет, и вероятно не будет.

Холдинг начал зачистку всех, кто может реально оказать сопротивления осенью кандидатам от Шерифа. И никакие участники БД, крестники, родственные связи и поддержка так называемого населения в расчёт не идут. Ничего личного, это просто бизнес.

Не могу не вспомнить ещё один приднестровский персонаж – Геннадий Чорба. По нашему мнению Чорба - не проходной. При всем его интернетовском пиаре, реально он может прорваться только депутатом в горсовет Рыбницы. На Верховный Совет у него просто не хватит средств. И не забывайте, у интернетовского блогера, по нашим данным, за 1,5 года уже 9 административных правонарушений. Не вариант.

Желание Молдовы привязать осенью 2020 в Верховном Совете ПМР своих 5-7 человек, таит на глазах. А ведь надо, как минимум - 17. Есть ещё несколько камикадзе, они готовятся к выборам, но об этом позже.

Хорошо это или плохо?

Мы не раз высказывали свое мнение. Выстроенная на взаимных бизнес интересах крупных игроков Холдингом система управления - достаточна оптимальная и эффективная. Да, у неё много минусов, но она вполне рабочая и ломать её грех. Любая революция на левом берегу Днестра, в первую очередь губительна для самой Молдовы.

@MV