Граждане Молдовы, застрявшие на польско-украинской границе, добрались домой

Оставшиеся без работы в Польше наши соотечественники ринулись в сторону польско-украинской границе в надежде добраться домой, не подумав оповестить о своих действиях молдавское посольство.

Итог предсказуем: десятки молдаван оказались заблокированы на контрольно-пропускном пункте Корчова-Краковец между Польшей и Украиной. О бедственном положении наших соотечественников стало известно 26 апреля, после того, как одна из застрявших на границе женщин выложила в сеть видео. По ее словам, люди несколько дней провели под открытым небом без воды и еды. Беременных женщин, детей и тех, у кого имеются проблемы со здоровьем, удалось разместить в местном отеле.

Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) сообщили, что знают о ситуации, сложившейся с нашими соотечественниками. В то же время в ведомстве указали, что до того, как отправляться в путь, граждане Молдовы должны были уведомить об этом посольства Молдовы в Польше и Украине. Молдавские власти 28 апреля направили за застрявшими гражданами два автобуса, но забрать всех не удалось – наши соотечественник продолжали прибывать, и несколько десятков человек остались на КПП.

30 апреля Агентство автомобильного транспорта (ANTA) отправило за гражданами Молдовы уже три больших автобуса, поскольку количество наших соотечественников на границе продолжало расти. Стоимость билета составила 28,32 евро (около 550 леев). Молдавским властям удалось договориться с Украиной об организации зеленого коридора.

Сегодня утром стало известно, что 155 граждан Молдовы, в течение нескольких дней находившихся заблокированными на польско-украинской границе, вернулись домой. Как отметил вице-директор Национального агентства автотранспорта Василий Райляну, на данном КПП наших сограждан больше не осталось.

- Уже все хорошо. Они выехали вчера. По последним данным, в 8 утра сегодня они уже были на таможне в Молдове, - сообщил Василий Рэйляну.

По данным Пограничной службы Молдовы, за минувшие сутки были зарегистрированы 2542 пересечения границ Молдовы. В страну въехали 1665 человек, из которых 611 человек прибыли через молдавско-румынскую границу, 650 – со стороны Украины. Еще 404 пассажира прибыли в Молдову чартерными рейсами из Ирландии, Белоруссии и Италии.

Автор: Михаил Генчу