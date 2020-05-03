Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 3 мая 2020: Больных COVID-19 все меньше - затишье перед бурей?

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Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 3 мая 2020 года.
Вчера в Молдове было зарегистрировано всего 72 случая больных коронавирусом. Однако, не стоит обольщаться: уже завтра закончатся праздники (начнется рабочая неделя) и количество тестов почти наверняка возрастет - ведь наши люди обращаться к врачам по выходным не привыкли. Будем надеяться, что мы не правы.
Итак, на 8.00 утра 3 мая ситуация в Молдове такая:
4052 (+72) заражены
124 (+2) умерли
1382 (+48) вылечившихся.
251 (+33) - в тяжелом состоянии.
27 (+5) - в критическом.
39046 (-49) - под наблюдением.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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