Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 3 мая 2020: Больных COVID-19 все меньше - затишье перед бурей?

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 3 мая 2020 года.

Вчера в Молдове было зарегистрировано всего 72 случая больных коронавирусом. Однако, не стоит обольщаться: уже завтра закончатся праздники (начнется рабочая неделя) и количество тестов почти наверняка возрастет - ведь наши люди обращаться к врачам по выходным не привыкли. Будем надеяться, что мы не правы.

Итак, на 8.00 утра 3 мая ситуация в Молдове такая:

4052 (+72) заражены

124 (+2) умерли

1382 (+48) вылечившихся.

251 (+33) - в тяжелом состоянии.

27 (+5) - в критическом.

39046 (-49) - под наблюдением.

ЛИДИЯ ТКАЧ