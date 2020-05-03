Можно, если осторожно: что и как разрешат в Молдове, начиная с понедельника, 4 мая

Страна пытается вернуться к нормальной жизни - как ослабят правила со следующей недели.

Накануне состоялось новое заседание муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем был принят ряд решений. О них на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

В частности, с понедельника: транспорт будет ездить в обычном режиме, а кондукторы вернутся к работе. Все пассажиры обязаны быть в масках; на работу выходит только строго необходимый персонал.

Все, кто может трудиться из дома, будет продолжать это делать.

Возобновляется розничная торговля всеми товарами во всех точках продажи за исключением тех, что расположены на рынках или в торговых центрах, так как последние пока еще остаются закрытыми; заведения общественного питания могут возобновить деятельность только путем продажи продукции навынос или доставки на дом.

Это касается и ларьков.

Генеральный примар Кишинева просит всех жителей муниципия быть бдительными и не забывать, что риски заражения коронавирусом пока еще сохраняются.

ПАВЕЛ МУНТЯН