Плахотнюк спешит на помощь Санду: Почему США не дают беглому олигарху появляться в информационном поле Молдовы

Молдавское общество еще не созрело к возвращению беглого олигарха. В последние дни политические страсти в Молдове вновь накаляются, вместо последствий пандемии в фокусе общественного внимания находятся кредитное соглашение с Росcией и ситуация вокруг Конституционного Суда. Вновь заходит речь о двоевластии, захвате госорганов, раздуваются старые истории и используются наработанные схемы. И, как следствие, произносится имя беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Уж он-то навел бы порядок

Вначале президент страны Игорь Додон, комментируя последние скандальные решения Конституционного суда, сказал, что за блокированием и приостановкой некоторых законов стоят Илан Шор, Андриан Канду и, возможно, Владимир Плахотнюк.

Затем верный «оруженосец» олигарха, депутат Pro-Moldova, Сергей Сырбу, как бы вступая в полемику, заявил, что Плахотнюку «просто не до нас. Но если бы он вмешался в наши дела, думаю, что здесь уж он-то навел бы порядок».

Однако более внимательное отношение к фактам и определенным действиям бывших или нынешних должностных лиц и политиков, подсказывает нам, что Сергей Сырбу, скорее всего, хочет усыпить чью-то бдительность. Владимир Плахотнюк сейчас не находится в стране и не является лидером правящей партии, поэтому он не может действовать непосредственно. Сейчас его инструментарий иной. Плахотнюк — большой мастер закулисных дел и интриг, поэтому он просто привычно дергает за ниточки, и фигуры перемещаются и занимают на молдавской политической доске нужные места.

Эти действия имеют системный характер и их цель – ослабление и уничтожение нынешней власти. Плахотнюк хорошо знает, по каким мишеням нужно стрелять. И мы наблюдаем, как это происходит.

Сокрушительный удар по КС

Одна из главных целей уже отмечена – Конституционный суд. Здесь произошли серьезные изменения. КС стал действовать как в старые добрые, олигархические времена. Тогда эта структура работала, выдавая беспрецедентные решения. Точно также сегодня КС вдруг озаботился кредитным соглашением Молдовы и России. Можно ли вспомнить, чтобы этот орган хоть раз рассматривал вопросы кредитования Молдовы? А между тем, например, история отношений с МВФ предоставляла много поводов для вмешательства. Так как международная организация просто ставит условия правительству, вынуждая предпринимать те или иные действия. И это нельзя рассматривать иначе как нарушение суверенитета и безопасности страны. Один из последних примеров – передача всей банковской системы РМ иностранцам. Такое условие кредитования было принято и воплощено в жизнь правительствами Филипа и Санду.

Но есть и более скандальные примеры. Например, соглашение с ЕС. Выделение кредитов и грантов политически жестко обусловлено. Если Кишинев не сделает то, что ему говорят в Брюсселе, то денег он не увидит. Это не коммерческая сделка, а уступка части суверенитета. Другими словами, поводы для рассмотрения кредитных соглашений всегда были. Но именно в настоящий момент Конституционный Суд озаботился финансовым договором с Россией. На то, что КС необоснованно подменяет собой другие ветви власти, обращают внимание эксперты. Об этом говорит, например, известный молдавский юрист Станислав Павловский, призвавший КС «не вмешиваться в работу других органов».

Что будет дальше с Конституционным Судом Молдовы пока неясно. Но по нему опять нанесен сокрушительный удар системного характера. Уровень доверия к структуре стремится к нулю.

Дискредитация Генпрокуратуры

Другим важным объектом атаки стала Генеральная прокуратура. Здесь главным орудием выступает экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Его тесные связи с бывшим лидером ДПМ давно выявлены СМИ.

Виорел Морарь совершил несколько атак.

Его главная цель — скомпрометировать новое руководство Генеральной прокуратуры. В частности, он заявил, что «Стояногло некомпетентен, или просто находится под влиянием своего заместителя Попова». А последний имеет тесные отношения с политической средой. И якобы действует по указаниям властей.

Для того, чтобы проиллюстрировать политическую ангажированность Генпрокуратуры Виорел Морарь вспомнил и о черной сумке Илана Шора с 1.5 млн. долларов. Это дело, якобы расследовалось, но теперь приостановлено. Хотя с момента появления «черной сумки» прошло уже восемь лет, и за это время никто не мешал Антикоррупционной прокуратуре завершить расследование. Тем более, что в период Владимира Плахотнюка. делались и более серьезные вещи. Даже на межгосударственном уровне, как в случае Вячеслава Платона.

В рамках общей кампании войны с российским кредитом в Генпрокуратуру обратилась и ПДС. Партия требует возбуждения уголовного «расследование против тех, кто обсуждал и одобрил соглашение между правительствами России и Молдовы».

Есть и другие обращения политиков. Их цель все та же — втянуть в политические разборки Генпрокуратуру и дискредитировать новое руководство структуры.

Рейдерский захват ДПМ

Третий объект атаки – Демпартия в ее нынешнем виде. Здесь используются давно апробированные олигархом методы – рейдерский захват политических партий. Однако в данном случае, что весьма оригинально, атакуется структура, которую Владимир Плахотнюк не так давно возглавлял. Также можно говорить и о возврате политического капитала. Поскольку после периода разброда и шатаний ДПМ осудила деятельность олигарха, то это неминуемо привело к расколу организации. Так образовалась группировка Pro-Moldova, чья деятельность прямо ассоциируется с клановыми интересами бывшего лидера Демпартии.

Андриан Канду и другие представители группы не раз говорили, что судьба нынешней ДПМ предрешена. Рано или поздно к Pro-Moldova присоединятся и остальные демократы.

И вот 1 мая о своем переходе в Pro-Moldova сообщила депутат Руксанда Главан. Она заявила о «глубоком чувстве отчуждения ко всему, что связано с ДПМ» и пожелала «много мужества» своим коллегам, «еще находящимся в ДПМ», которые чувствуют и думают так же, как она.

Вся Молдова полна сюрпризов

Конечно, мы не можем сбрасывать со счетов то, что истинная подоплека демарша депутата — это расследование обстоятельств «кражи века» и проведенные Генпрокуратурой обыски в НБМ, обвинения в адрес мужа Руксанды Главан, вице-президента Нацбанка, Аурелиу Чинчлей. Но и содержание заявления парламентария, и последующие комментарии представителей Pro-Moldova, показывают, что операция по уничтожению ДПМ находится в фазе реализации. Достаточно выдернуть из фракции демократов еще несколько человек, и нынешняя коалиция ПСРМ-ДПМ может стать нефункциональной. После чего последует отставка правительства и досрочные выборы.

Представляющий интересы олигарха, Андриан Канду на днях прозрачно намекнул на такой исход рейдерской атаки на ДПМ: «…Точно то, что политическая жизнь, политический класс и вся Молдова полны сюрпризов, и никто не может предсказать, что будет [дальше]».

В этой фразе точно изложен стиль действий молдавского олигарха. Безусловно, почерк гроссмейстера угадывается и в тех системных действиях, о которых было сказано выше.

Почему роль Плахотнюка утаивается

Почему лидеры Pro-Moldova на данном этапе открыто не говорят о том, что за политической «комбинацией» последних дней стоит именно Владимир Плахотнюк?

Во-первых, молдавское общество еще не созрело к возвращению беглого олигарха. Многие пока очень отрицательно относятся к грязному молдавскому прошлому. Но хаос, который целенаправленно создается, все больше будет убеждать обычных граждан, что стране очень нужна сильная личность и виртуозный организатор.

Во-вторых, активное засвечивание Владимира Плахотнюка вредит репутации прозападной, антиолигархической, антикоррупционной Майе Санду. Лидер ПДС заявила о готовности создать союз со своими бывшими оппонентами-олигархами. Для нее это очень серьезные имиджевые издержки. И ради отстранения от власти проросссийских сил во главе с Игорем Додоном вновь приходится поступаться принципами. Именно поэтому в последнее время ни Влад Плахотнюк, ни Илан Шор не проявляют повышенной активности. Цель в том, чтобы лавры победителя и разрушителя коалиции ПСРМ-ДПМ достались лидеру ПДС. Такова, по-видимому, договоренность с западными «кураторами» процесса.

И, в-третьих, США и ЕС совсем не нуждаются в том, чтобы на них вновь легла вина за новый госпереворот, если не получится уничтожить режим Игоря Додона по намеченному, «мягкому», сценарию.

Передача «захваченного государства» Майе Санду

Нынешние обстоятельства вновь возвращают нас к одному важному моменту – посещению в июне 2019 года в разгар двоевластия офиса ДПМ послом США Дереком Хоганом. Короткая беседа, и путч чудесным образом закончился. Тогда многие писали о некоем «геополитическом консенсусе». Эта формулировка была фиговым листком, призванным прикрыть неприятную процедуру и недоговоренности.

Но с позиций сегодняшнего дня ясно видно, что у каждого из геополитических игроков были свои цели в этой истории. И они не совпадали.

Перед Майей Санду, как лидером прозападных сил, была поставлена четкая задача – перенять систему, созданную Владимиром Плахотнюком. Исполнительную власть, правительство, Санду получила по договоренности с ПСРМ. Затем началась борьба за контроль над Конституционным Судом, судебной системой и Генпрокуратурой.

Как все помнят, поводом для отставки Майи Санду было ее желание самостоятельно выбрать и назначить Генпрокурора, а также руководить будущими расследованиями. То есть, Майя Санду должна была получить от Плахотнюка не только бразды правления, но и позаимствовать его механизм руководства государственными институтами. Раньше все это называлось «захваченным государством». Но у лидера ПДС тогда не получилось стать «Плахотнюком в юбке».

«Заложник» и «выкуп»

И вот после того, как пророссийская власть Игоря Додона стала укрепляться, и на горизонте появилось соглашение о кредите с Москвой, Западу пришлось подключить к переформатированию власти в Молдове Владимира Плахотнюка. Фактически в июне 2019 года Вашингтон взял молдавского олигарха в «заложники». И ему для спасения себя, семьи и капиталов нужно было обеспечить достижение поставленных задач. Роль «выкупа» в этой ситуации играет Республика Молдова. Вернет Плахотнюк Молдову Западу – получит свободу. Относительную, конечно. И — немного бутафорную. Как и все в этой истории со «свержением» олигарха в июне 2019 года, ограничением на въезд в США и одновременным проживанием на территории Америки.

СЕРГЕЙ ТКАЧ