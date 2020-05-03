Вячеслав Платон отвергает обвинения в попытке повлиять на решение Высшей судебной палаты. Адвокат Ион Крецу в интервью Publika TV назвал ложной информацию о том, что его подзащитный якобы предлагал по 400 тысяч евро членам ВСП в обмен на благоприятное решение по делу о банковских махинациях.

По мнению Крецу, вброс через СМИ был сделан намеренно в преддверии судебного заседания, чтобы отвести внимание общественности от истинных виновников.

Информацию о том, что Платон предложил судьям ВСП взятку опубликовал портал deschide.md. По сведениям журналистов, посредником должна была стать один из его членов - Лилиана Катан. За эти услуги ей предложили миллион евро. Утверждается также, что впоследствии ей обещали должность председателя ВСП.

Катан назвала появившуюся информацию бредом: "Что касается слухов о якобы имеющихся связях, это глупости, больная фантазия. И я не собираюсь их комментировать. За 24 года работы в судебной системе более глупых, бредовых и параноидальных слухов на свой счет я не слышала. Поинтересуйтесь, пожалуйста, моей репутацией судьи и вы поймете, что те, кто посмел утверждать такое заслуживают понести ответственность".

Получить комментарий у других членов ВСП не удалось - они отказались от интервью.

Между тем, по данным deschide.md, на предложение Платона согласились восемь членов ВСП, остальные отказались. Отмечается, что ранее трое судей приняли решения в пользу Платона. Речь идет о Лилиане Катан, Юрии Дьякону и Ионе Гузуне. Точнее, они отменили решения и направили на пересмотр уголовные дела по Moldasig и Alliance Insurance Group, в которых также фигурировал Вячеслав Платон.

Скандальный бизнесмен тогда якобы дал каждому из этих судей 300 тысяч евро.

"Насколько я помню, уголовных дел, в которых фигурирует Платон, я не вела. Ни в качестве председателя, ни докладчика. Решениям по любому делу, а не только Платона, мы с коллегами всегда даем обоснования", - сказала Лилиана Катан.

Вячеслав Платон исчерпал все возможности обжаловать предыдущие решения судебных инстанций. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по уголовному делу о банковской афере в Bаncа de Economii. Дело бизнесмена передавалось от одной инстанции к другой, а сейчас дошло до высшей судебной инстанции. Пленум уголовной коллегии Высшей судебной палаты назначен на седьмое мая.

По данным портала deschide.md, если Платону удастся избежать наказания, государство будет вынуждено отдать ему акции двух конфискованных ранее банков. Как следствие, Платон получит как минимум 800 миллионов леев.

Должность председателя Высшей судебной палаты свободна. Единственный кандидат, подавший заявку на вакансию, - Лилиана Катан.