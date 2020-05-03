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Дорину Киртоакэ в соцсетях предложили купить автомобиль
03.05.2020

После того, как Дорин Киртоакэ сообщил, что намерен приобрести люксовое авто, ему сразу поступило предложение. Напомним, что экс-примар Кишинева заявил, что «хочет купить роскошный автомобиль - Toyota Camry».

– Подобный тому, который был у меня в примэрии, потому что я считаю, что это очень хороший автомобиль, - сообщил Киртоакэ в телеэфире.

После того, как эта публикация распространилась по соцсетях, в комментариях паблика «Случайный корреспондент» один из пользователей предложил Дорину Ивановичу приобрести автомобиль у него. Даже разместил фотографии. Просит недорого - 44 тысячи евро.

Подготовил Михаил Генчу


 
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