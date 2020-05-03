Степанюк: Нельзя исключить шантаж Плахотнюка на депутатов ДПМ, давление Запада через агентуру

В последнее время в обществе активно обсуждаются вопросы, насколько реально изменение политических сил в парламенте. Возможно ли создание нового альянса, например, Pro-Moldova или ДПМ с правыми силами. Комментарий специально для eNews Виктора Степанюка, доктора исторических наук, экс-депутата парламента, экс-вице-премьера РМ, передает eNews.

«Коалиция Pro-Moldova,т.е. группировки Плахотнюка с "правыми" партиями возможна. Эти политформирования и сейчас действуют солидарно против социалистов. Очевидно, что партии Санду, Нэстасе, Шора, Канду (Плахотнюка) пошли на войну вместе. Может ли примкнуть к такой коалиции Демпартия? В ДПМ последние месяцы сложная ситуация, ей надо очиститься от всех ошибок и грехов бывшего лидера партии. Еще свежа тень Плахотнюка. Но большая часть депутатов хочет оставить прошлое и работать в коалиции ПСРМ-ДПМ, которая сейчас у власти».

Степанюк отмечает, что беглый олигарх имел очень большое влияние, у него в руках были и остаются большие финансовые и коррупционные схемы.

«Нельзя исключить шантаж Плахотнюка на депутатов ДПМ, давление Запада через агентуру, дипломатию. Сегодня сложно оценить поведение демократов, там люди с разным взглядами и целями, нельзя исключить любое развитие событий. Но надо признать, что в ДПМ много профессионалов, патриотов- центристов. Правящая ПСРМ - мощная левая партия патриотов, опытных управленцев. Это государственники, которые выполняют задачи по восстановлению экономики и преодолению проблем страны».

Политик считает, что сегодня ДПМ выгодно оставаться с социалистами и двигаться вперед. «Союз ДПМ с правыми, которые тяготеют к ЕС и Румынии, не дает им так много шансов проявить себя. Правые, в большинстве своем, идеалисты, у них нет практического опыта управления, нет менеджеров, они, как попрошайки, будут надеяться только на кредиты Запада».

Виктор Степанюк уверен, что ДПМ сейчас не нужен союз со слабыми партнерами. Им нужен результат, для народа, для страны. А этого можно добиться только в союзе с Президентом Додоном. И потому, он считает, что коалиция ПСРМ-ДПМ сохранится.