Канду подтвердил, что является верным поклонником Запада

Человек, который показал себя. Помните все эти истории из правого лагеря после президентских выборов 2016-го года - что, дескать, Плахотнюк не хотел чтобы Майя Санду стала президентом, и потому подыграл выигравшему выборы Игорю Додону? Поклонники Санду упорно тиражировали это предположение, несмотря на то, что никаких доводов просто не существовало.

Время всегда расставляет все по своим местам - спустя три с половиной года после этих выборов Андриан Канду, правая рука Плахотнюка, признал, что голосовал тогда за Санду. Поведал он об этом в контексте беседы о внутрипартийной политике - недавно отколовшийся от ДПМ Канду в то время играл в партии главную роль, если не считать самого Плахотнюка, однако, будучи приглашенным в эфир телеканала TVC-21, он опроверг подозрения в том, что в ДПМ заставляли своих членов "правильно голосовать".

- У нас не было такого решения, что мы должны помогать и голосовать за Игоря Додона, чтобы он стал президентом, - заявил Канду.

А как это звучало? Нам выгоднее, чтобы выиграл Игорь Додон, а не Майя Санду? - спросила его в ответ ведущая Лилия Бураковски.

- Мы оставляли выбор. Я, например, голосовал за Майю Санду. А я был вице-председателем партии. Один из тех, кто за столом принимал решение, - добавил Канду, слова которого приводит enews.md.

Что ж, можно предположить, что если бы Плахотнюк так уж сильно желал победы Додона, как вопят сторонники Санду, то вряд ли Канду отказал бы ему в такой мелочи, как проголосовать за нынешнего президента - в конце концов, без Плахотнюка сам Канду, вероятнее всего, оказался бы несостоявшимся нулем в политике, а свою способность верно прислуживать благодетелю Канду доказывал множество раз, и продолжает делать это даже сейчас.

Вспомните и о том, как ДПМ сняла кандидатуру Мариана Лупу, и тут же публично призвала своих сторонников голосовать именно за Санду. Не говоря уж о том, что их заокеанским покровителям уж точно не хотелось победы Игоря Додона, усилившей позиции РФ в данном геополитическом направлении.

Так что все логично, и время подтвердило необоснованность всех этих стонов проигравших, которые, даже объединившись в своих фобиях, не сумели помешать Додону стать всенародно избранным президентом.

Автор: Дан Дудка