Сбежавшая дважды: Чтобы выбраться из больничной палаты зараженная Covid-19 женщина скрутила веревку из простыней

Теперь неугомонную пациентку охраняет полиция. 34-летняя женщина из Единецкого района, у которой был диагностирован коронавирус, сбежала из больницы дважды: первый раз – из столичной больницы Архангела Михаила, а второй раз – из единецкой районной больницы.

Сегодня, 3 мая, женщина была найдена в селе Хинкауэцы Единецкого района, в доме 66-летнего мужчины, и доставлена в районную больницу Единец. Однако, ожидая момента, когда врачи и медсестры займутся другими пациентами, женщина опять сбежала из медицинского учреждения, подвергая риску несколько человек. Полиция немедленно приняла все необходимые меры, и менее чем за два часа ее нашли в городе Единцы. Пациентку вернули в больницу, где ее постоянно охраняют сотрудники Инспектората полиции Единец.

30 апреля женщина, зараженная COVID-19, сбежала из кишиневской больницы Архангела Михаила. Она лежала в отделении септической хирургии и самовольно покинула больницу. Согласно расследованию, женщина покинула больницу через окно по связанным простыням. Пациентка была госпитализирована 12 апреля с положительным результатом на инфекцию COVID-19.

ПАВЕЛ МУНТЯН