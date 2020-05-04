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Здоровье
После отмены ЧП в РМ могут не разрешить стоматологические вмешательства
04.05.2020

На плановые операции тоже могут продлить ограничения.  Отпечаток коронавируса. И после окончания чрезвычайного положения часть запретов могут оставить в силе. Министерство здравоохранения не исключает, что продлят ограничение на плановые операции и стоматологические вмешательства.

"Что касается отменённых плановых операций и деятельности стоматологов... Сейчас мы с осторожностью относимся к возобновлению их работы", - сообщила глава ведомства Виорика Думбрэвяну.

Советник премьер-министр Виталий Драганча отметил, что решения будут приниматься на основе рекомендаций эпидемиологов: "Продление режима чрезвычайного положения не обсуждалось. Напротив, вероятнее всего оно завершится 15 мая. Дальнейшие решения зависят от развития эпидемиологической ситуации и от каждого из нас".

В рамках сдерживания коронавируса могут сделать обязательным ношение маски в общественных местах. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.


 
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