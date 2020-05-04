ТОП-10 самых активных апрельских политических деятелей

Апрель был отмечен новым вирусом – COVID-19, но тем не менее некоторые политические деятели не отказались от общественной деятельности. ТРИБУНА составила традиционный условный рейтинг– 10 самых активных политических деятелей.

1). Президент Игорь Додон

И в этом месяце президент Игорь Додон сохранил свою позицию в разделе активизма. Таким образом, в апреле глава государства имел 46 общественных мероприятий и действий, что составляет собой в среднем примерно по полтора мероприятия в день.

2). Премьер-министр Ион Кику

Только на одно общественное мероприятие/действие меньше, чем глава государства, имел премьер-министр Ион Кику, сохранив за собой второе место в рейтинге в разделе активизма. Премьер-министр провел 45 общественных мероприятий и действий, что означает, в среднем, полтора мероприятия в день.

3). Платформа «Достоинство и Правда»

Платформа «Достоинство и Правда» сохранила за собой ту же позицию, как и в прошлом месяце. Но на этот раз количество общественных мероприятий и действий выросло. Таким образом, в апреле формирование провело 22 общественных мероприятия и действия, что составляет собой примерно по полтора мероприятия в день.

4). Партия Действие и Солидарность

Не сбавляла оборотов ни Партия Действие и Солидарность, которая сохранила за собой четвертую позицию в рейтинге, как и в прошлом месяце, но даже увеличила количество общественных мероприятий и действий – 19, что представляет собой примерно по одному мероприятию за два дня.

5). Спикер Зинаида Гречаный

Среднее место рейтинга досталось спикеру Зинаиде Гречаный, которая была более пассивной в этом месяце. В апреле председатель парламента провела 10 общественных мероприятий и действий.

6). Демократическая партия Молдовы

И Демократическая партия Молдовы сбавила свои обороты. Формирование провело 9 общественных мероприятий и действий в этом месяце.

7). Партия Национального единства

Седьмое место занимает Партия Национального единства, которая в этом месяце имела 7 общественных мероприятий и действий.

8). Партия Социалистов Республики Молдова

Восьмое место рейтинга занимает Партия Социалистов Республики Молдова, которая была более пассивной. В апреле формирование провело 6 общественных мероприятий и действий– на половину меньше, чем в прошлом месяце.

9). Группа «Pro Moldova»

Группа «Pro Moldova» сохранила за собой то же количество общественных мероприятий и действий, как и в прошлом месяце – 5.

10). Политическая партия «Шор»

Завершает рейтинг Политическая партия «Шор», которая провела в этом месяце 3 общественных мероприятия и действия, таким образом сильно сдав позицию в разделе активизма.