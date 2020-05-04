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Общество
Как Приднестровье будет праздновать 9 мая
04.05.2020

В Приднестровье уже знают, как будут официально праздновать 9 мая в регионе. Шествия, военный парад и другие массовые мероприятия перенесут на другое время, скорее всего, уже на лето. 

А 9 мая начнется с возложения цветов к памятникам и могилам погибших ветеранов Великой Отечественной войны. В главном городе региона Тирасполе традиционная церемония состоится в десять часов утра на Мемориале Славы. 

Каждый приднестровец сможет, не выходя из дома, принять участие в акции "Бессмертный полк". В семь часов вечера по всему Приднестровью прозвучит метроном, который отсчитает Минуту молчания. 

В это время жителям Левобережья предлагается выглянуть в окна квартир, выйти на балконы или ко входам в частные домовладения с портретами ветеранов в руках. В этот момент те, кто защитил страну от фашизма 75 лет назад, будут со своими потомками – дома.

На правом берегу Днестра все мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на 24 августа – День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

@SM


 
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