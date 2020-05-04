Никифорчук, Дьяков, Андронаки и Ботнарь обсудили "реформу " Демпартии

В воскресенье, накануне объявленных "реформ" в Демпартии, в ресторане "Луна" прошла встреча теневых руководителей ДПМ.

О встрече сообщило издание Deschide.md, опубликовав и видеокадры, на которых беспокоящиеся о тяжелой жизни народа "демократы" выходят из ресторана, садясь в свои элитные автомобили.

Предположительно, эти пятеро обсуждали уже заявленные на понедельник "перемены" в Демпартии, которые должны привести к отставке нынешнего лидера ДПМ Павла Филипа.

Известно, что формальным главой этой "реформаторской" группировки является замешанный в целый ряд преступных схем с контрабандой сигарет, с Железной дорогой Молдовы, с торговлей металлоломом и прочих махинаций депутат Владимир Андронаки. В его же группу в парламенте входит и внезапно ставший влиятельным Евгений Никифорчук, ранее известный, как "борсетка борсетки", исполняя указания Константина Ботнаря. Недавно вошедший в окружение Игоря Додона бывший директор СИБ Василий Ботнарь также является одним из "стратегов перемен".

Из всех них, Дмитрий Дьяков являл собой "старую гвардию" ДПМ, который должен будет повлиять на остатки фракции ДПМ с целью "согласиться на реформу".

В свою очередь, бизнесмен с сомнительной репутацией Александр Вылку (сын бывшего главы Таможенной службы – Ред.) является одним из "денежных мешков" Игоря Додона. Известно, что именно Вылку осуществляет в интересах Додона контрабанду сигаретами через границу ЕС. В этой "партийной" схеме Вылку исполняет роль "смотрящего" от Додона, чтобы процесс "реформы" ДПМ не привел к падению правящей коалиции ПСРМ-ДПМ.

Председатель ДПМ Павел Филип пока никак не отреагировал на тайную "встречу четверых" с доверенным лицом Додона.

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