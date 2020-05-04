Министр юстиции опровергает информацию о заболевании Covid-19

Источники tv8.md, настоявшие на анонимности сообщили о положительном тесте на коронавирус министра юстиции Фадея Нагачевского. По их данным, помимо министра, заболевание выявили еще у двух госсекретарей минюста.

В комментарии для TV8, министр опроверг информацию о заболевании. Он сообщил, что сделал тест в понедельник. Результат отрицательный.

“И мои секретари здоровы, и я здоров. Я делал тест, он отрицательный. Сделал его в понедельник. Все в порядке”, – заявил Нагачевский.

Вчера стало известно, что министр внутренних дел Павел Войку заразился Covid-19. Чиновник заверил, что болезнь проходит в легкой форме, и госпитализация ему не требуется. Министр самоизолировался и проходит лечение дома. По словам Войку, его вынужденное отсутствие на рабочем месте не повлияет на работу МВД.