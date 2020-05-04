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Общество
Транспорт в Кишиневе и Бельцах возвращается к обычному графику работы: что важно знать
04.05.2020

C понедельника общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах возвращается к работе по обычному графику - с утра до позднего вечера без перерыва. Решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Проезд снова станет платным. Кондукторы будут носить защитные маски, костюмы и перчатки. В салоне одновременно могут находиться до 35 пассажиров. Вход допускается только при наличии защитной маски.

Кроме того, с понедельника на работу возвращаются бюджетники за исключением тех, кто может работать из дома.


 
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