После открытия магазинов жители Молдовы не торопятся тратить деньги

Строгая изоляция в Молдове закончилась. Специализированным магазинам разрешили возобновить торговлю. Но открыть двери для покупателей многие предприниматели не спешат, сообщает mir24.tv.

Дизайнер женской одежды Джержета Мир показывает: это все, что осталось от зимней коллекции платьев. Летняя – висит в бутиках, но они не работают, а открывать их предприниматель пока не торопится. Продаж не было полтора месяца и по прогнозам в ближайшие полгода они упадут вдвое. Платить за аренду площадей под магазины нечем. Остановилось и производство.

«У мировых компаний, для кого мы производим одежду, большая сеть магазинов по миру. И когда компания, у которой 500-1000 магазинов, решает убирать производство – это уже явная картина, не нужно быть большим экспертом, чтобы понимать, что в Молдове лучше не будет», – сказала дизайнер бренда женской одежды Джержета Мир.

Если арендодатели не пойдут навстречу, часть бутиков, скорее всего, закроют. Торговля перейдет в онлайн. А вот строительные магазины после послабления карантинных мер открылись без промедления. Правда, не везде сотрудники вышли на работу в полном составе. В одном из них, к примеру, треть рабочих – люди предпенсионного возраста, они в группе риска, поэтому пока остаются дома.

Послабление карантинных мер не отменяет мер предосторожности. У входа в строительный магазин измеряют температуру, без защитной маски не впускают. Просят дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

Спрос на строительные материалы есть. Но, по наблюдениям продавцов, чаще люди покупают валики, краску и клей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи сократились вдвое. Тратить деньги никто не спешит.

«Потому что кризис еще не закончился. Даже мыслить на этот счет как-то стал иначе, экономлю из-за этой неопределенности», – сказал покупатель Ион Цуркану.

«Ситуация такова, что многие не работают и очевидно, что покупательская способность низкая. У людей нет доходов. Я пришел купить кое-что по сантехнике», – отметил покупатель Вячеслав Левецки.

Половина товаров на полках импортные. Перед уходом на карантин магазин успел закупить весь ассортимент. Торговать без проблем смогут еще около месяца. Но так как сейчас ничего нового не завозится, некоторые товары могут оказаться в дефиците.

«Есть опасения, что мы это почувствуем в будущем, если не будет возможности дальше импортировать. Все зависит от того, как производители в Европе и остальные будут реагировать. Работают ли они в этом периоде, будут поставки дальше или нет», – сказал начальник коммерческого отдела Анатолий Цуркан.

Покрыть убытки за полтора месяца простоя магазин рассчитывает не раньше, чем через полгода. Однако есть опасения, что через месяц люди будут покупать еще меньше, чем сейчас. Ведь весь апрель они сидели дома, и многие остались без заработка.