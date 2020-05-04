Майя Санду: Если бы в парламенте было больше порядочных людей, было бы легче обсуждать

„Если бы в парламенте было больше хороших людей, было бы легче обсуждать, но, к сожалению, после парламентских выборов 2019 года у нас оказался тот парламент, которого все мы знаем” - заявила председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в прямом эфире на своей странице в Facebook, когда ее спросили, почему ПДС не обращается к фракции Демократической партии, чтобы вместе отправить в отставку правительство Кику.

Майя Санду, цитируемая IPN, добавила, что, „к сожалению, мы должны каждый раз бороться с самым большим злом, объединившись с самым маленьким злом. Поэтому мы попытаемся и дальше находить наиболее подходящие способы, чтобы мы могли принимать правильные решения для граждан”.

На вопрос, верит ли она в возможную аннексию Республики Молдова Российской Федерацией, она ответила, что Республика Молдова по-прежнему остается в сфере влияния Российской Федерации, а на данный момент „субъектами, являющимися агентами влияния Российской Федерации в Республике Молдова” являются Игорь Додон и члены ПСРМ, которые, по ее мнению, продвигают интересы Российской Федерации в ущерб интересам граждан Республики Молдова.

В контексте предстоящих осенью президентских выборов Майя Санду отметила, что очень важно, чтобы партии, которые хотят внести свой вклад в снятии Игоря Додона с должности, имели предвыборные кампании, в ходе которых не нападали бы на другие проевропейские партии, а выступали бы против коррупционеров.

Председатель ПДС заявила, что готова взять на себя власть и заверила, что партия готова возобновить реформы именно с того момента, когда они были прерваны после того, как правительство Санду было отправлено в отставку.