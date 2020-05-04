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Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 4 мая 2020: Больных и смертей стало меньше - мы побеждаем COVID-19?
04.05.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 4 мая 2020 года.

Цифры, которые были вчера оглашены по коронавирусу в Молдове, внушают очень серьезный оптимизм. Количество заболевших за сутки составило всего (да, "всего", поскольку были подобные цифры и в три раза больше) 69 человек, от осложнений умер один больной. Накануне начала работы с 4 мая торговых единиц в Молдове эти показатели не могут не радовать.

Впрочем, не будем забывать, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор предпочтительный. И насколько можно изучать оптимизм, покажут в ближайшие дни - до окончательной победы над коронавирусом еще очень далеко.

Итак, на 8.00 утра 4 мая ситуация в Молдове такая:

4121 (+69) заражены

125 (+1) умерли

1382 (+48) вылечившихся.

251 (+33) - в тяжелом состоянии.

27 (+5) - в критическом.

38661 (-385) - под наблюдением.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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