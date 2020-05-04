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Общество
Установлены правила для возвращающихся на работу госслужащих
04.05.2020

Бюджетные организации открывают двери 4 мая 2020 года.

Государственные служащие возвращаются на работу, при условии соблюдения нескольких правил для обеспечения безопасности собственной безопасности и здоровья окружающих.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало ряд необходимых для соблюдения рекомендаций:

- соблюдать гибкий график работы, который может обеспечить минимизацию контактов с другими людьми, с 7:30 до 18:00;

- пересмотреть режим и объем работы сотрудников, с акцентом на организацию удаленной работы;

- проводить ежедневный триаж работников в начале и в конце рабочего дня и следить за состоянием их здоровья;

- организовать рабочее место сотрудников с соблюдением расстояния не менее 1 метра между ними;

- обеспечить условия для гигиены рук, дезинфицирующие средства и организовать уборку и дезинфекцию;

- провести инструктаж для сотрудников по методам профилактики и контроля инфекций.

Напомним, что также с сегодняшнего дня общественный транспорт начнет работу в обычном графике и при наличии кондуктора в салоне и оплаты за проезд.

Автор: Михаил Генчу


 
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