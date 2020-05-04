Премьер-министр Ион Кику: 15 мая режим ЧП в Молдове будет завершен

По мнению главы кабинета министров Иона Кику, продлевать режим чрезвычайного положения Молдова не будет.

Власти страны не намерены продлевать режим чрезвычайного положения, после 15 мая. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. Он уточнил, что в большинстве стран продолжает сохраняться особый режим. Эти правила будут действовать и в Молдове.

– Необходимо оставить в силе эти правила, не подвергаться рискам, потому что эти риски еще не прошли, – заявил Кику.

Также, премьер напомнил, что с сегодняшнего дня бюджетники вернулись на работу.

Премьер-министр Ион Кику вышел к прессе после совещания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной. И поздравил с профессиональным праздником, который отмечала пресса:

"Спасибо журналистам, которые в эти непростые времена информируют население. Правительство понимает, насколько важно объективное информирование. Поздравляем!" - пояснил Кику.

По его словам, опасность от распространения коронавируса не исчезла. И все страны это понимают, поэтому с большим опасением разрабатывают меры послабления для бизнеса.

Чиновник привел статистику уровня смертности от Covid-19 в Молдове и во всем мире. В нашей стране эта цифра составляет 3% (в целом в мире - это 7% от заболевших). Для сравнения Кику озвучил уровень смертности по Румынии - это 5,7%.

"Мы должны сказать нашим врачам огромное спасибо. Страна гордится нашими медиками", - поблагодарил премьер Ион Кику тех, кто находится на передовой в борьбе с пандемией.

Он затронул и тему российского кредита.

"Молдове необходимы эти деньги для реализации социальных выплат", - премьер напомнил, что 7 мая Конституционный суд должен рассмотреть вопрос, связанный с финансовой помощью России Молдове.

Он рассказал, что на этой неделе начинаются социальные выплаты - пенсии, пособия и так далее.

"Пенсионерам пенсии будут приносить на дом", - пояснил Кику.

А еще чиновник отметил, что 15 мая режим ЧП в Молдове будет завершен.

Начиная с 4 мая, в Молдове будут постепенно смягчаться некоторые ограничительные меры, введённые в связи с пандемией COVID-19.

ЛИДИЯ ТКАЧ