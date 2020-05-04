Маршрутки вернутся в Кишинев, но по 10 леев за проезд

В условиях ЧП и усиления контроля за количеством перевозимых пассажиров, у хозяев микроавтобусов просто нет другого выхода

С сегодняшнего дня, 4 мая, в Кишинёве начал работать в обычном режиме общественный транспорт – автобусы и троллейбусы. Однако, как мы уже писали, маршрутки на линии не вышли. "Большинству водителей маршруток невыгодно работать. Даже когда работали бюджетники, на линии выезжали около 600 микроавтобусов или 30 процентов от общего числа", - заявил на прошлой неделе мэр столицы Ион Чебан.

Кроме штрафов, которыми стали наказываться водители маршруток, вопрос упирается в соответствие требований безопасности тарифам на перевозку. В этих условиях (для того, чтобы не набивать микроавтобусы пассажирами под завязку), транспортники хотят поднятия тарифов на проезд до 10 леев - ведь, скорее всего, ограничительные меры по провозу людей будут не просто продлены, а законодательно прописаны. Дескать, только так они смогут выжить.

Другой вопрос: устроит ли это жителей столицы? И второй вопрос: насколько водители окажутся дисциплинированными и начнут перевозить только сидячих пассажиров?

Напомним, что св свое время они обещали езду по городу только по правой полосе и высадку-посадку только на остановках. Выполняется?

ПАВЕЛ МУНТЯН