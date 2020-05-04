Тромбицкий: как повлияет обмеление Днестра на запасы питьевой воды

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Общество
О том, каково сегодня состояние главной молдавской реки, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.
Если говорить о качестве воды в Днестре, то оно, за исключением бактериологических показателей, которые зависят от сбросов сточных вод, неплохое. Речь идет о гидрохимических показателях воды, отметил руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.
"Качество воды в Днестре всегда было хорошим с точки зрения гидрохимического состава. А вот с точки зрения бактериологии - состояние плохое. Когда воды в реке становится меньше, увеличивается концентрация вредных микроорганизмов. Поэтому с точки зрения бактериологического, вирусного загрязнения — состояние воды плохое", - сказал эксперт в эфире студии Sputnik Молдова.
По словам эксперта, уровень воды из-за засухи в этом году настолько понизился, что не было возможности даже осуществить экологический попуск — имитацию весеннего разлива, который необходим для нормальной жизнедеятельности реки — чтобы там могла нереститься рыба, произошел промыв ложа реки.
"Выпало недостаточно осадков для того, чтобы как-то приблизить состояние Днестра к норме. Более того, у нас сейчас нет больших запасов воды. Где-то еще два месяца мы можем устойчиво существовать. В июне-июле нехватка воды для водоснабжения Кишинева исключена, а вот потом вопрос, не будет ли проблем с питьевой водой, зависит количества осадков", - заключил Тромбицкий.
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