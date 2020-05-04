Вице-спикер парламента считает, что Президент Игорь Додон пытается устранить конкурентов на президентских выборах

Вице-председатель парламента вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь считает, что президент Игорь Додон пытается устранить конкурентов на президентских выборах. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью телеканалу BTV.

"Президент Игорь Додон играет ва-банк, понимая, что или он будет переизбран на свой пост повторно или встретится с прокурором", - заявил Слусарь.

По его мнению, в Москве существует околокремлевская группировка, которая финансирует Додона и помогает ему устранить его главного конкурента на левом фланге, каковым является Ренато Усатый.

"И эта группировка решает ряд задач. Среди них незаконное финансирование Додона и устранение его конкурентов на левом фланге, в частности, Усатого", - полагает политик.

Он высказал удивление тем фактом, что уголовное дело об отмывании денег, выведенных из России (известное, как "Ландромат"), расследуется уже несколько лет, но именно перед президентской выборной кампанией в нем всплывает имя председателя "Нашей партии".

"Дело удивительно совпало с избирательной кампанией и с тем фактом, что на левом фланге появились реальные конкуренты Додона. И это наводит на очень неприятные мысли. Здесь много вопросов и нет ни одного резонного ответа так же, как и в случае с кредитом из России. Додон борется с Ренато Усатым, чтобы и на севере Молдовы наконец иметь монополию на про-российском фланге", - сообщил вице-председатель парламента.