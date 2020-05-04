Раскройте рты, сорвите уборы – в волонтеры идут молдавские мажоры...

Добровольцы обеспечили продуктами, медикаментами и необходимыми в быту средствами более 150 семей в республике.

Такая у нас национальная, одна из любимых, игра: одни хают в соцсетях правительство, гламурных дам и богатеньких мужчин, мол, зажрались. И все беды от них – от властей и от тех, кто чего-то в этой жизни добился. А они, относящие себя к простому народу, с голодухи пухнут. Пишут в основном те, у кого есть деньги на Интернет, хотя бы 200 леев в месяц на оплату самого скромного пакета, да еще хотя бы леев 100 ежемесячно на Всемирную сеть в телефоне. Вряд ли у пухнущих с голоду людей будет время, силы и желание писать в соцсетях гневные посты, а тем более, деньги, чтобы свободно гулять по Всемирной паутине.

А в это время люди по всей республике объединяются, собирают деньги, одежду, разные необходимые вещи, покупают продукты и медикаменты и развозят на автомобилях, мопедах, велосипедах, иногда и на общественном транспорте, все это остро нуждающимся в помощи. За время карантина более 150 семей по всей Молдове, социальная кухня в Гагаузии и другие получили помощь от двух благотворительных сообществ «МЧС - Милосердные Чистые Сердца» и «Чужих детей не бывает, а пенсионеры - это большие детки». Первую создал и возглавляет Виктор Адам, вторую – Анна Остапенко. Многим семьям и организациям помогли уже по несколько раз.

Виктор Адам и Лолита Русу-Гильен фасуют вещи и продукты. Фото: соцсети

- Это нормально, - ответил Виктор Адам «Комсомолке» на вопрос, почему он решил помогать другим. – У меня есть девиз – если хочешь изменить мир, начни с себя. Я начал работать когда-то над собой. Потом понял, что в состоянии помочь другим.

Виктор в составе разных организаций был волонтером, а в 2009-м создал свою общественную организацию. Кому только не помогали и не помогают! И клоунов возят в детские туберкулезные и онко-отделения, и стены красят в больницах, где лечатся малыши, доставляли помощь (и продолжают это делать) в психоневрологические диспансеры, интернаты, и адресно – нуждающимся многодетным семьям, инвалидам, в общем, тем, кому тяжелее всего.

Волонтеры. Фото: соцсети

- Постепенно и дочь приобщаю к этому, – говорит Виктор. - Мы с ней создали проект «Папина кухня», готовим вместе еду (это можно посмотреть на страничке проекта в Facebook), а затем отдаем приготовленное друзьям или нуждающимся.

Анна Остапенко координирует работу из Италии. Она публикует отчеты на странице в Facebook, собирает адреса нуждающихся и многое другое. А волонтеры ее организации и те, которые действуют под началом Виктора Адама, - «ее руки на родине». И она тоже начала помогать не вдруг и сейчас, а задолго до карантина.

Просто карантин острее обнажил проблемы, и, кроме социально-уязвимых слоев населения, под каток коронавирусной изоляции попали и потерявшие работу люди.

- Я не знаю, как можно вам передать то, что делают волонтёры! – делится Анна. - Это безумный труд и желание помогать нуждающимся. У них нет праздников, они не думают о том, что устали. Они знают, что есть адреса, - и они едут! С 6 утра ребята почти ежедневно закупают, чего не хватает, проверяют, всё ли в порядке, фасуют овощи перед выездом. А также волонтёр обзванивает всех. Многие думают, что это легко и просто. На самом деле это самая настоящая работа и совсем нелёгкая.

Волонтеров – около 20-ти. Это разные люди, разных профессий, возраста, разного достатка. Среди них, к примеру, есть известная модель, телеведущая и главный редактор гламурного журнала Катерина Карачковская, есть просто обеспеченные люди на авто типа «лексус», присоединились студенты, причем, некоторые из них вообще из других стран, есть наши рядовые граждане, с машинами и без. Иногда в день надо объехать 10 адресов, из которых парочка – за пределами Кишинева.

В центре города организовали что-то вроде штаба. Волонтер Лолита Русу-Гильен предоставила цокольный этаж своего дома, туда свозят закупленное и собирают помощь от добровольцев. Там Лолита с помощниками все фасует по пакетам и передает их другим волонтерам, они уже отвозят это все нуждающимся.

Помощь прибыла еще в одну семью. Фото: соцсети

Адреса тех, кто нуждается в помощи, собирают в соцсетях, через знакомых. Например, кто-то сообщает на странице, что сосед (знакомый) находится в затруднительном положении. Проверяют. Как правило, действительно, - «надо ехать». Да за длительное время работы уже сложился и список тех, кому необходимо участие.

Вообще, стоит заметить, мы стали добрее. Конечно, на счета благотворительной организации «МЧС - Милосердные Чистые Сердца» не поступают тысячи… Собрали кое-что через призывы в соцсетях, еще часть средств передали друзья и знакомые членов благотворительных организаций. Анна Остапенко поначалу на свои деньги помогала. Но люди стараются помочь, как говорится, кто чем может, - привозят вещи, продукты, гигиенические средства, игрушки, иногда сами закупают необходимое. С миру по нитке.

И как результат, каждый день в соцсетях появляются сообщения типа «Спасибо нашим волонтёрам Адриалине, Александру, Вячеславу и новому водителю Катерине за сегодняшнее участие в поездке и доставке гуманитарной помощи многодетным семьям из с. Чебановка, с. Новотроицкое и с. Джамана».

С такими людьми не пропадем! Присоединяйтесь! Объединяйтесь!

Можно внести свой вклад -

PayPal - goldlilu@yahoo.com

PayPal - inimimilostive@mail.ru

Или на банковскую карту – Visa, MOLDINDCONBANK, 4028 1100 5529 4364, VICTOR ADAM.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ