Влад Мустяцэ. Тренды рынка недвижимости на выходе из карантина

Интервью с Владом Мустяцэ, CEO Proimobil.md. Рубрика Business Influencers, при поддержке Land Rover

Влад, привет. Карантинные меры стали ослаблять. Все больше предприятий начинает работать, в городе уже можно попасть в автомобильную пробку. Что происходит на рынке недвижимости?

Знаешь, мое мнение, что делает молдавский рынок недвижимости более стабильным к «черным лебедям», чем многие другие европейские рынки?

Что?

Слава богу, мы не так «закредитованы» как мир. Не так много потребительских кредитов, как в других странах, не так много даже корпоративных кредитов. Кредиты, конечно, есть, но и финансовый запас прочности у многих людей и компаний тоже есть.

Переведи этот вывод на реальные цифры рынка в марте-апреле…

В целом реально цены просели процентов на пять. «Вторичка» потеряла в цене больше, процентов десять. На 5% просели и квартиры в районе 80-100 тысяч евро. Но на «средние» новостройки, с ценой 50-60 тысяч евро за квартиру, цены никто не понижал, и понижать пока явно не собирается. Есть редкие случаи, когда такие квартиры предлагают с 5% понижением, но это, как правило, предложения от инвесторов, которые купили квартир по десять и сбрасывают одну-две, чтобы пополнить свой кэш.

Это цены. А оформление сделок?

Нотариусы уже работают, так что с оформлением сделок уже проблем нет. Кроме того, «взорвался» спрос на пентхаусы с террасами, а, особенно, на коттеджи и дома в районе 100-150 тысяч евро. Ради покупки таких объектов люди готовы даже со скидкой сбрасывать свои старые квартиры, так соскучились за карантин по воздуху.

Ну да. Особенно если учесть, что вопрос летнего отдыха за границей пока под большим вопросом, то мысль о доме с участком, или еще и с бассейном реально кажется очень заманчивой. Плюс «страшилки» с последующими волнами коронавируса и возможными карантинами делают свой дом как-то по-особенному привлекательным…

Только надо учесть, что резерва предложений в этом сегменте, практически, нет. Так что все объекты на продажу просто улетают. Даже аренда коттеджей и особняков сейчас резко возросла в спросе. С учетом того, что многие распробовали возможности удаленной работы, о плюсах загородного дома с участком сейчас никому долго рассказывать не надо.

Твои ожидания по рынку недвижимости в мае и летом?

Я жду нормальные продажи по рынку. И жду повышенного спроса на дома, дома в пригороде, земельные участки под строительство домов и коттеджей. Всем теперь долго будет хотеться, чтобы можно было выйти в свой двор. Даже в новостройках я прогнозирую, что повышенным спросом будут пользоваться объекты, где есть нормальная инфраструктура двора. Детская площадка, зелень, чтобы можно было выйти с ребенком на улицу.

Что по коммерческой недвижимости?

Два противоположных тренда. Спад по офисной недвижимости. Пока сложно прогнозировать насколько. Зато по инвестициям в коммерческую недвижимость «первой линии» - явный рост спроса. Трезвые инвесторы готовы вкладываться в помещения, которые потом можно сдать под аптеки, бутики, продовольственные магазины. Никто из таких инвесторов не готов хранить активы в денежной форме. По большому счету, после того, как печатный станок включили Штаты и Европа, то никакая валюта не кажется сейчас достаточно стабильной, даже в среднесрочном периоде. А хорошая коммерческая недвижимость, в любом случае, это ограниченный по объему предложения актив.

Про Proimobil я тебя даже не спрашиваю. Пока я шел пять метров от дверей к твоему кабинету, я почувствовал такой драйв твоей команды, какого я нигде не видел уже больше месяца…

Да, у нас есть интересные предложения. По той же коммерческой недвижимости есть кое-что даже ниже рынка. Так что люди нас ищут…

Павел ЗИНГАН