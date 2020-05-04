«За народ переживают, ночами не спят» - как улучшалось благосостояние депутатов ACUM за последний год

Двое приобрели новое жилье, двое купили новые автомобили. Шесть депутатов блока увеличили свое личное состояние за 2019 год.

Вице-председатель фракции ПДС Дан Перчун в 2019 году получил зарплату в размере 125 000 леев в качестве депутата парламента и получил в подарок 4 500 фунтов стерлингов (эквивалент около 100 000 леев) от родителей.

Также Дан Перчун сообщил, что в 2020 году его семья купила долю в квартире, а в 2019 году взял кредит в размере 370 000 леев, с обязательством вернуть их банку до 2027 года.

Также новое жилье приобрел депутат ПДС Думитру Алайба, который в 2019 году получил доход в 214 000 леев в качестве зарплаты депутата и 3 000 евро в виде гонорара для его супруги.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что депутат Алайба получает гонорары от Фонда Конрада Аденауэра, владеет долей жилого дома и тремя квартирами, одна из которых была куплена в 2020 году по цене 92 000 евро. В 2020 году Алайба также взял кредит на 845 000 леев, который должен погасить до 2045 года.

Депутат Дойна Герман декларирует за 2019 год получила доход в виде зарплаты депутата в размере около 145 000 леев. Также она получила 10 000 евро от продажи автомобиля BMW X5, дивидендами в размере около 388 000 леев от ООО «Agrogal-Trans», в которой семья владеет 100% уставного капитала.

Дойна Герман указала во владении два земельных участка и долю незавершенного строения, не декларируя ни квартиры, ни жилого дома. В 2019 году её семья купила автомобили Lexus RX 450 H по цене 35 000 евро, а также Skoda Octavia, стоимость которого составляет 6 400 евро.

В 2019 году ее муж взял в кредит 200 000 леев.

Вице-председатель парламента Михай Попшой указал в декларации об имуществе, что его семья владеет двумя автомобилями, один из которых – марки Toyota Auris выпуска в 2016 года, купленный в 2019 году по цене 11 000 евро.

Еще 187 00 леев он указал в виде заработной платы со своих работ. К ним можно добавить и докторскую стипендию в размере более 10 000 евро от Миланского университета.

Во владении депутата находятся две квартиры и жилой дом. Депутат Галина Сажина в 2019 году купила автомобиль Toyota Yaris выпуска 2018 года за 12 000 евро.

Также Галина Сажина указала ежемесячную зарплату в размере около 16 000 леев. Фигурируют в декларации также около 10 000 евро, полученные в 2019 году. В ее владении находится дом, полученный в дар в 2009 году.

Депутат ПДП Арина Спэтару получила в прошлом году доход в размере 115 000 леев от зарплат и другие 11 000 евро от продажи объекта недвижимости. Семья депутата владеет жилым домом площадью 196 квадратных метров и коммерческим помещением.

В 2019 был куплен автомобиль Toyota Urban Cruiser выпуска 2009 года за 8 500 евро, добавив его к имеющимся другим двум личным машинам семьи. В 2019 году супруг Арины Спэтару взял кредит в размере 200 000 леев.

Другие депутаты блока ACUM либо не делали никаких значимых покупок в прошлом году, либо постеснялись это указать. Единственным депутатом политформирования, не подавшим декларацию об имуществе за 2019 год, стал Оазу Нантой, передает zdg.md.

Автор: Михаил Генчу