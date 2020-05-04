В парламенте зарегистрируют законопроект об амнистии граждан, оштрафованных в период карантина

В парламенте будет зарегистрирован законопроект об амнистии граждан, оштрафованных в период карантина. С инициативой выступила группа PRO MODLOVA. Ее лидер Андриан Канду на сегодняшней пресс-конференции рассказал о случаях необоснованного наказания наших сограждан.

«Мы были свидетелями противоречивых заявлений властей. Додон обещал священникам, что их не оштрафуют, простым людям разрешали заниматься спортом в парках, а потом наказывали. За этот период были оштрафованы многие физические лица. Цель штрафов – дисциплинировать людей. Но, когда они взимаются неоправданно, это теряет смысл», - заявил Канду.

Политик обратил внимание на то, что штрафы в 22 и 75 тысяч леев слишком суровы для людей, доход которых в разы меньше. Законопроект об амнистии предполагает, что всем, кто успел выплатить штрафы, государство вернет деньги в течение 60 дней.