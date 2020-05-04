4 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
В парламенте зарегистрируют законопроект об амнистии граждан, оштрафованных в период карантина
04.05.2020

В парламенте будет зарегистрирован законопроект об амнистии граждан, оштрафованных в период карантина. С инициативой выступила группа PRO MODLOVA. Ее лидер Андриан Канду на сегодняшней пресс-конференции рассказал о случаях необоснованного наказания наших сограждан.

«Мы были свидетелями противоречивых заявлений властей. Додон обещал священникам, что их не оштрафуют, простым людям разрешали заниматься спортом в парках, а потом наказывали. За этот период были оштрафованы многие физические лица. Цель штрафов – дисциплинировать людей. Но, когда они взимаются неоправданно, это теряет смысл», - заявил Канду.

Политик обратил внимание на то, что штрафы в 22 и 75 тысяч леев слишком суровы для людей, доход которых в разы меньше. Законопроект об амнистии предполагает, что всем, кто успел выплатить штрафы, государство вернет деньги в течение 60 дней.

 


 
Количество просмотров:
114
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.