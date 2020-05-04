ТОП-10 молдавских ученых, которых знают во всем мире: от создателя атомной бомбы до обладателя Нобелевской премии!

Многие даже не знают, насколько гениальны наши соотечественники, а гордиться есть кем!

НИКОЛАЙ ДОНИЧ — АСТРОНОМ

Родился в предместье Кишинева. Правнук писателя, переводчика и баснописца Александра Донича. Живя и работая в Санкт-Петербурге, Донич занимался частным образом астрономией, сотрудничал с крупнейшими русскими астрономами: Ф. Н. Бредихиным, С. Н. Костинским, А. А. Белопольским, О. А. Баклундом.

В 1908 году построил собственную обсерваторию в Старых Дубоссарах. Исследования Николая Донича относятся к астрономии солнца, хромосферы и планет, зодиакальному свету. Наблюдал 8 солнечных затмений в разных частях света, 8 лунных, показал отсутствие атмосферы у планеты Меркурий, наблюдал яркую комету Галлея в 1910 году, зодиакальный свет в Египте (1908) и Алжире (1947—1952 гг.). Автор не менее 77 научных работ. Астероид 9494 Donici назван в его честь.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ — МАГНИТОЛОГ

Родился в городе Бендеры Бессарабской губернии. Член-корреспондент Академии наук, магнитолог, советский исследователь Арктики. Дважды зимовал в Советской Арктике: в 1932-33 гг. на Земле Франца-Иосифа, в 1934-35 гг. на мысе Челюскина.

В 1937-38 гг. был сотрудником первой в мире дрейфующей полярной станции “Северный полюс”. 274 дня вместе с тремя другими зимовщиками станции провел на льдине, непрерывно работая по 10-14 часов в сутки, собирая исключительной ценности материал о природе Центральной Арктики.

В 1980 году от имени СССР представил и отстоял на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию об исторической ответственности государств за сохранение природы Земли и использования для этой цели средств от сокращения вооружений.

Награжден званием Героя Советского Союза, степенью доктора географических наук. Позднее получил Сталинскую премию за научные исследования по метеорологии; избран в члены-корреспонденты Академии наук. Имя Евгения Фёдорова присвоено Институту прикладной геофизики (Москва, Россия), одной из центральных улиц города Бендеры (1982), площади и соревнованиям по лыжным гонкам в Обнинске, полярной станции мыс Челюскин (1983), научно-исследовательскому судну Росгидромета (1987), премии Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за лучшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В его честь были изданы почтовые марки СССР и России.

ЛЕВ БЕРГ - ГЕОГРАФ И БИОЛОГ

Родился в городе Бендеры, в Бессарабии. Ученого, географа и биолога (ихтиолога), доктора географических и биологических наук называли последним энциклопедистом ХХ столетия. Его научное наследие свыше 700 публикаций, не считая заметок и рецензий, которых насчитывается более 200.

Он разработал учение о ландшафтах и развил идеи В.В. Докучаева о природных зонах, первым осуществил зональное физико-географическое районирование СССР. Помимо общих вопросов биологии, им созданы капитальные труды по ихтиологии (217), палеонтологии рыб, которые занимают видное место в списке научных публикаций.

В течение долгого времени Л.С. Берг был главой школы советских ихтиологов, крупнейшим авторитетом среди ученых-ихтиологов всего мира, президентом Географического общества СССР. Именем Льва Берга названы: улица в Бендерах, вулкан на острове Уруп, пик на Памире, мыс на острове Северная Земля, ледники на Памире и Джунгарском Алатау. Имя Берга вошло в латинские названия более 60 животных и растений.

БОРИС КАЦ - МАТЕМАТИК

Профессор Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в Кембридже родился в Кишинёве.

В настоящее время живёт в Бостоне, возглавляет научную группу InfoLab в Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Борис Кац — создатель системы обработки информации СТАРТ, автор ряда работ в области обработки, генерации и восприятия естественных языков, машинного обучения, ускоренного доступа к мультимедийной информации.

Братья Бориса Каца известны миру не менее выдающимися достижениями: Виктор — математик, профессор Массачусетского технологического института; Михаил — математик, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов, профессор Университета имени Бар-Илана, автор монографии «Systolic Geometry and Topology» (Mathematical Surveys and Monographs).

ЕЖИ (ЮРИЙ ЧЕСЛАВОВИЧ) НЕЙМАН - МАТЕМАТИК

Американский математик и статистик родился в уездном бессарабском городе Бендеры.

В 1927 г. организовал в Варшаве лабораторию биометрики. В августе 1938 года Е. Нейман принял предложение Калифорнийского университета в Беркли и переехал на работу США, где в департаменте математики преподавал вероятность и статистику. Во время Второй мировой войны принимал участие в разработке атомной бомбы. С 1963 года – член Национальной академии наук США. Он издал много книг, имеющих дело с экспериментами и статистикой, и разработал способ, которым FDA проверяет лекарства сегодня. Отмечен Золотой медалью Королевского статистического общества (Великобритания, 1966), Национальной медалью науки президентом Линдоном Джонсоном (США, 1969).

НИКОЛАЙ ЗЕЛИНСКИЙ - ХИМИК

Родился в Тирасполе. Интерес к химии появился у него очень рано, в 10 лет он уже проводил химические опыты. Переломным моментом в выборе жизненного пути было знакомство Николая Зелинского с Иваном Михайловичем Сеченовым, который в середине 1870-х годов читал публичные лекции в Большой химической аудитории Новороссийского университета (г. Одесса).

В 1885 Николай Зелинский был командирован в Германию, где в результате химических опытов им был получен отравляющий газ иприт, и он сам стал первым пострадавшим от него. В 1893 году переехал в Москву, где опубликовал более 200 научных работ, он впервые открыл доступный метод выделения альфа-аминокислот, разъяснил схему реакции, получил различные аминокислоты.

Зелинский является автором термического крекинга нефти. Вместе с технологом завода «Треугольник» М.И. Куммантом разработал угольный противогаз для защиты от отравляющих веществ, который уже к середине 1916 года был запущен в массовое производство. Зелинский не стал патентовать изобретённый им противогаз, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях, и Россия передала союзникам право его производства. Единственный сохранившийся экземпляр первого противогаза находится в квартире Зелинского.

НИКОЛАЙ СКЛИФОСОВСКИЙ - ВРАЧ

Родился на хуторе близ города Дубоссары. Степень доктора медицины получил в Харькове в 1863 году за диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли».

С именем Склифосовского связано активное внедрение в хирургическую практику новых методов антисептики, он был автором оригинальных методов хирургического лечения: одним из первых стал оперировать на желчном пузыре, разработал технику хирургического лечения мозговых грыж, зоба.

Выдающимся новшеством стала операция соединения костей при ложных суставах бедра и плеча, которая получила название «замок Склифосовского» или «русский замок». Несмотря на широкую известность, знаменитый врач отличался скромностью и не терпел, когда вокруг его имени создавалась шумиха. Он, например, категорически отказался от торжественного чествования, когда коллеги решили отметить 25-летие его деятельности в Московском университете.

АЛЕКСАНДР ФРУМКИН — ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОХИМИИ

Родился в Кишиневе. Вклад академика Фрумкина в электрохимию огромен. Уже в 1914 году в Одессе, куда семья Александра Наумовича переехала из Кишинева в 1896-м, вышли первые его научные работы по физико-химическим свойствам фосфора. Ему тогда было 19 лет. В 1919 году опубликована его первая диссертация «Электрокапиллярные явления и электродные потенциалы». В 1922 году по приглашению академика А. Н. Баха А. Н. Фрумкин переезжает в Москву.

В 1928–1929 годах по приглашению был командирован в США и в этот период также руководил кафедрой коллоидной химии Висконсинского университета. В 1932–1933 годах публикует две принципиально важные работы, ставшие основой современной электрохимической кинетики.

В 1940 году совместно с П. И. Долиным и Б.В. Эршлером впервые проведено исследование, заложившее новое научное направление в электрохимии, связанное с использованием переменного тока для анализа процессов на межфазных границах. Его именем названы два института электрохимии в Москве.

В 1959 году награжден Палладиевой медалью Американского электрохимического общества «за выдающиеся достижения по познанию основ теории электрохимии и процессов коррозии».

В знак признания выдающихся заслуг академика А. Н. Фрумкина перед мировой электрохимической наукой Международное электрохимическое общество учредило медаль им. А. Н. Фрумкина, которая вручается раз в два года на годичном собрании ISE «за выдающиеся заслуги в электрохимии в течение всей своей жизни».

ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ – БИОЛОГ

Нобелевский лауреат, биолог (а также микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог) Илья Ильич Мечников по отцовской линии происходил из старинного молдавского боярского рода. Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель научной геронтологии.

В Германии открыл новые классы беспозвоночных, изучал эмбриологию беспозвоночных животных. Изучая планарии, открыл в 1865 году феномен внутриклеточного пищеварения. Методами эмбриологии доказал единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных, стал доцентом Новороссийского университета. Защитил в 1867 году в Петербургском университете магистерскую диссертацию, с 1868 – приват-доцент этого университета.

В 1875 году открыл важную функцию внутриклеточного пищеварения — фагоцитарный (клеточный) иммунитет. В 1879 году предложил биологический метод защиты растений от вредителей. В 1879 году открыл возбудителей микозов насекомых. В 1866—1886 Мечников разрабатывал вопросы сравнительной и эволюционной эмбриологии, будучи (вместе с Александром Ковалевским) одним из основоположников этого направления. Предложил оригинальную теорию происхождения многоклеточных животных. Обнаружив в 1882 явления фагоцитоза, разработал на основе его изучения сравнительную патологию воспаления (1892), а в дальнейшем — фагоцитарную теорию иммунитета («Невосприимчивость в инфекционных болезнях» — 1901; Нобелевская премия — 1908, совместно с П. Эрлихом).

ТАДЕУШ МАЛИНОВСКИЙ - ФИЗИК

Родился в Кишиневе. С 9 сентября 1950 года началась научная деятельность Т. И. Малиновского в секторе геохимии Молдавского филиала АН СССР, создал Лабораторию рентгеноструктурного анализа.

Тадеуш Иосифович Малиновский — первый в Молдове, кто исследовал атомно-кристаллическую структуру монокристалла методом дифракции рентгеновских лучей.

Автор около 650 научных работ в области автоматизации расшифровки кристаллических структур, кристаллохимии и кристаллофизики неорганических соединений. Он был педагогом и учителем, имел ряд последователей и учеников. Владел русским, румынским, польским, а также английским, немецким и французским языками. Под его руководством было подготовлено более 30 кандидатов и докторов наук; много лет читал курс кристаллографии и кристаллохимии в Молдавском (Кишиневском) государственном университете. Благодаря Т. И. Малиновскому научная школа молдавских кристаллографов стала хорошо известна за пределами Молдовы.

31 марта 2016 года, в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, была открыта мемориальная доска памяти молдавского ученого-физика польского происхождения.