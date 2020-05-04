Времени не теряют: в кишиневском зоопарке обустраивают новые вольеры

Вольеры обустраивают с учетом особенностей и характера животных. Обеспечивают тень, рельеф и пространство для того, чтобы животные могли больше двигаться.

Пока Молдова находится в режиме самоизоляции, в кишиневском зоопарке решили не терять времени даром и использовать отсутствие посетителей на пользу четвероногим обитателям. В зоопарке обустроили просторные вольеры для нескольких видов животных.

Кому досталась новая жилплощадь

Первыми новую жилплощадь получили полярные волки. 11 особей уже поселились в просторном вольере, который оборудован с учетом особенностей жизненного уклада этих интеллектуальных животных. Например, рельеф в вольере создан таким образом, чтобы помочь волкам поддерживать отношения в стае и сохранить физическую форму. Как известно, волки - это животные, которым необходимо движение.

"Мы построили вторую возвышенность из тюков сена. Периодически на нее залезают молодые особи. Тем самым они раззадоривают старых волков, которые спускаются сверху, пытаются догнать молодых и показать им, кто лидер. Так мы заставляем их двигаться и отстаивать свои территории", - рассказал научный секретарь кишиневского зоопарка Роман Крецу.

Рельефная местность также необходима для двух семейств сурикатов, которые проживают в кишиневском зоопарке. Сейчас для них заканчивают обустройство вольера на 50 квадратных метров. Поначалу работники зоопарка хотели сделать в нем комбинированную выставку, и привезти новых животных из-за границы. Однако, коронавирус помешал этим планам. Поэтому новые площади пока будут отданы только этим миловидным зверькам.

"Сурикам нужна почва, чтобы они могли рыть тоннели. Помимо этого, им нужны возвышенности. Ведь в природе они забираются высоко, занимают позицию и наблюдают, не надвигается ли опасность. Мы постарались сделать так, чтобы рельефов было достаточно для каждой семьи", - отметил Крецу.

Переезда на новую жилплощадь ожидает и крокодил.

Для него построили водоем и запустили туда рыбу. Это поможет хладнокровному животному сохранить инстинкт охотника. Осталось дождаться окончательного потепления. Крокодил может находиться в открытом вольере, если температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +10 градусов.

Медведи требуют особого подхода

Строительство нового просторного вольера для медведей началось еще в прошлом году. Для того, чтобы переселить туда косолапых, понадобится провести специальную операцию. Планируется, что животных сначала усыпят, и только потом транспортируют на новое место. Пока сотрудники зоопарка выжидают подходящий момент.

"Наши медведи - старички. И зима была не простая - теплая. Они плохо перенесли спячку, считаем, что ее практически не было. Поэтому мы медведей сейчас усиленно готовим, откармливаем, чтобы у них была соответствующая физическая форма для того, чтобы они могли перенести наркоз", - рассказал директор зоопарка Алексей Ханцацук.

Спецоперацию проведут накануне открытия зоопарка после карантина, заверил Ханцацук. Он также добавил, что, как только откроются границы, в Кишинев привезут двух молодых медведей с Камчатки, которые в новом вольере составят компанию старожилам.

Пополнение есть

Каждую весну в зоопарке появляется новое потомство. В этом году на свет появились детеныши сурикатов, а также кенгуру и муфлонов. Сюрпризом сезона стало появление семи птенцов эму. Дело в том, что яйца этих птиц высиживают не самки, а самцы. В этом году впервые за сорок лет в зоопарке нашелся "ответственный" папа, который выполнил свою миссию, предназначенную природой. Сотрудники зоопарка ждут в этом году еще пополнения, однако кто принесет новое потомство пока не говорят, чтобы не сглазить.