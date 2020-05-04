Богдан Цырдя объяснил, почему некоторые деятели до сих пор на свободе

Депутат ответил на частые вопросы жителей Молдовы. О том, почему до сих пор некоторые высокопоставленные лица республики не были призваны к ответу по закону, рассказал политолог Богдан Цырдя.

- Все больше негодующих граждан пишут нам в связи с растущим беспределом в стране.

1. Канду, Шор, Сырбу, Чеботарь –на свободе!

2. Плахопрокурор Морарь –освобожден с почестями! Он звезда ТВ-8, Журнал ТВ!

3. Вице-губернатор Нацбанка Чинчилей- под домашним арестом. Короче, тоже отпустят.

4. Про Киртоакэ - неудобно вспоминать. Он митингует, угрожает Майданом! Ему подпевает Таубер.

5. Люди задают резонные вопросы. Что происходит? Почему этих граждан не сажают?

Ответим.

Число врачей, которые заразились коронавирусом, достигло 552 человек. Все врачи работают.

Не менее 35 сотрудников МВД заболели Ковид 19, в том числе министр Войку и глава пограничной полиции Гроза. Полиция продолжает работать.

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Генпрокуратура уже 1. 5 месяца на карантине! Боятся заразиться от контакта с документами…

У вас есть еще вопросы? Так и живем, - написал Богдан Цырдя на своей странице в соцсети Facebook.

Автор: Михаил Генчу