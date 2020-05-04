Ион Кику: На про ProTV уже нет места известным артистам, эфирное время заняли «манеле»

Вчера планета отмечала Всемирный день свободы прессы.

В связи с этой знаменательной датой премьер-министр Ион Кику обратился к представителям СМИ с призывом бороться за объективное информирование населения, опубликовав его на своей личной странице в соцсети Facebook.

- Объективная информация не приносит много денег владельцам СМИ. Публику постепенно приучили к «сенсационной лжи» – там деньги делаются на рекламе. Вы не увидите на «независимых» каналах передач о людях, которые работают, которым не стыдно говорить, что они граждане нашей страны.

Нашим известным артистам уже нет места на экранах «Protv», эфирное время заняли "манеле". Мнение врачей об эпидемии больше не имеет значения – студии заняты разносторонними «экспертами».

Уважаемые владельцы СМИ, учитесь вести честный бизнес – говорите правду людям. На "манеле" вы далеко не уедете. Кроме того, на рынке фейков вы не сможете конкурировать, сколько бы вы ни инвестировали – сети отбирают "хлеб с маслом".

Вы потеряете бизнес, если не измените свое отношение и не будете передавать информацию людям. Даже "геополитическое финансирование» не будет устойчивым источником.

После 15 мая, когда (надеюсь) чрезвычайное положение закончится, мы вернемся в прежний формат – журналисты получат доступ к важным событиям и пресс-конференциям. Правильная информация об обществе является нашим приоритетом, и у независимой прессы, финансируемой на "манеле", нет никаких шансов – молдаване намного мудрее, чем думают некоторые, – написал Ион Кику.

Также премьер поблагодарил и приветствовал те СМИ, которые не занимаются искажением реальных фактов, и дорожат своей репутацией и журналистской этикой.

Автор: Михаил Генчу