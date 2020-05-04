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Имеем основания считать, что никаких революции с переворотом в Демпартии сегодня не случится
04.05.2020

Имеем основания считать, что никаких революции с переворотом в Демпартии сегодня не случится. Максимум Никифорчук с Андронаки затребуют провести Конгресс политформирования в ближайшее время и уже там поднять вопрос об отставке Филипа с Жизданом. И то не факт, что у них всё выгорит. 

Вчерашняя встреча Вылку с топами ДПМ из группы Никифорчука-Андронаки не более чем попытка Додона управлять распадом фракции ДПМ в парламенте. Насколько удачная попытка - ещё посмотрим. В целом же сам процесс проходит во многом независимо от Додона и инспирированных социалистами уголовных историй (которыми демократов, якобы, держат на привязи). 

Единственное, что способно держать демократов на привязи, это возвращение к сытым временам Влада Солнцеподобного. Это когда их фирмы стабильно выигрывали гостендеры, а депутаты за лоббирование разных схем зарабатывали по €3-5к ежемесячно. 

Сейчас же в прежнем режиме живёт лишь 7-10 демократических парламентариев, тогда как остальные вынуждены довольствоваться зарплатой и перебиваться редкими шабашками. Как-то это не очень коррелирует со статусом депутата правящей партии. Ещё и про уголовные дела какие-то разговоры заводят в кулаурах, намеки какие-то неприятные делают. Тогда как если судить, то всю фракцию поголовно, включая сбежавших Pro-Moldova - за узурпацию власти в июне прошлого года. А на это, настоящее неизбирательное правосудие социалисты,  ясное дело, на пойдут никогда. Слишком сильно они уже срослись с теми, кто власть эту год назад узурпировал. 

Добавим к этому разные неприятные истории, вроде пандемии, засухи, цены на газ, российского кредита и т.д. Какие-то не самые удачные обстоятельства для разделения власти (и ответственности) с социалистами. Вот, пожалуй, весь рецепт демократического неудовлетворения. 

Так что главным фактором распада фракции ДПМ становится не какая-то там демократия, а вполне понятное несоответствие демократических ожиданий от соучастия во власти с реальностью. 

@MK


 
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