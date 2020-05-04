Пенсии по-прежнему можно получать на дому

Премьер Ион Кику сообщил о предпринимаемых мерах безопасности для пожилых граждан.

Премьер-министр отметил, что работники «Poșta Moldovei» обеспечат доставку пенсий на дому для граждан уязвимых возрастных категорий. Такая предосторожность предпринимается по причине высокого риска заражения вирусом нового типа COVID-19.

- Прошу всех оставаться дома и дожидаться доставки пенсии, как это было в апреле, - обратился Ион Кику к пенсионерам Молдовы.

Также он заметил, что с сегодняшнего дня работники государственных учреждений работают в особом режиме. На работе будут находиться только те, чье присутствие необходимо для функционирования структуры. Остальные смогут работать из дома.

Премьер поведал, что власти республики предпринимают меры для подготовки к возможному росту количества заражений.

- Правительство готовится к возможной второй волне эпидемии. Мы надеемся, что ее не будет, но подготовимся к ней. Часть защитных средств и оборудования будет роздана, другая часть будет зарезервирована.

Та часть оборудования, что была закуплена в Китае за деньги, в большей части уже роздана, но еще часть находится на складах, как того требуют нормативы, - рассказал Ион Кику.

Автор: Михаил Генчу