Из-за коронавируса в Молдове решили отказаться от последнего звонка в школах

В Молдове из-за коронавируса в школах отменили последний звонок, но занятия продолжатся до конца мая.

Об этом на брифинге для прессы сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. Приказ об окончании учебного года будет подписан сегодня, 4 мая.

По словам министра, в этом учебном году школьники за парты уже не вернутся. Обучение продолжится в дистанционном режиме и завершится 29 мая. Выпускные экзамены в четвертых и девятых классах отменены, годовые оценки школьникам выставят на основе средних полученных баллов. А вот сдать школьные учебники можно будет только осенью.

Что касается проведения экзаменов на степень бакалавра, то решение по этому поводу будет принято 15 мая.

- Министерство примет самое верное решение для того, чтобы и в этом сложном году дети смогли достойно завершить лицей, получить международно признанный диплом и свободно выбрать образовательное учреждение для дальнейшего обучения в стране или за рубежом, – заявил Игорь Шаров.

Министр отметил, что в этом году придется отказаться от торжественных линеек по случаю последнего звонка и выпускных балов.

- В условиях сложившейся ситуации мы приняли решение отказаться от проведения традиционных праздничных мероприятий по случаю окончания учебного года, включая последний звонок. Мне очень жаль, что эта красивая традиция будет нарушена, но мы вынуждены отменить эти мероприятия ради безопасности детей, - отметил министр образования.

Экзамены в профессиональных школах тоже аннулированы, в следующий класс переведут всех учащихся без исключения, а позднее6 для них проведут квалификационные тесты.

Что касается высших учебных заведений, то Минобразования предлагает провести защиту дипломных работ онлайн. Но решение остается за руководством вузов.

Что касается возобновления работы детсадов, решение об этом должны принять местные власти.

Подготовил Михаил Генчу