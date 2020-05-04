Что будет, если Конституционный суд аннулирует российский кредит

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Оценка властей - правительство не сможет финансировать инфраструктурные проекты и оказывать поддержку населению и предпринимателям.
При возможном аннулировании Конституционным судом российского кредита, правительство не сможет финансировать инфраструктурные проекты и оказывать поддержку населению и предпринимателям, заявил премьер Ион Кику.
Глава кабмина назвал действия оппозиции, которая опротестовала кредитное соглашение, политической авантюрой.
- Это политическая атака на кредит. В случае, если правительство не сможет использовать российский кредит, у нас будут сложности при финансировании расходов, включенных в бюджет, поправки которого были проголосованы две недели назад парламентом. Я имею ввиду инвестиции в инфраструктуру, помощь для экономических агентов и другие расходы, - заявил премьер.
Кику считает, что в случае аннулирования кредита, правительство будет вынуждено предложить парламенту внести поправки в бюджет, чтобы снизить расходы на 4 млрд. леев.
По словам главы кабмина, ответственность за это ляжет на авторов обращения в КС.
- Те, кто начал эту политическую авантюру, должны взять на себя ответственность, – сказал Кику.
7 мая Конституционный суд вынесет вердикт по запросу о российском кредите на 200 млн. евро.
Напомним, что КС приостановил вступление в силу кредитного соглашения на сумму в 200 млн. евро после обращения парламентской группы „ProMoldova”, фракций ПДС и «Платформы ДА».
ЛИДИЯ ТКАЧ
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