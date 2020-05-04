Что будет, если Конституционный суд аннулирует российский кредит

Оценка властей - правительство не сможет финансировать инфраструктурные проекты и оказывать поддержку населению и предпринимателям.

При возможном аннулировании Конституционным судом российского кредита, правительство не сможет финансировать инфраструктурные проекты и оказывать поддержку населению и предпринимателям, заявил премьер Ион Кику.

Глава кабмина назвал действия оппозиции, которая опротестовала кредитное соглашение, политической авантюрой.

- Это политическая атака на кредит. В случае, если правительство не сможет использовать российский кредит, у нас будут сложности при финансировании расходов, включенных в бюджет, поправки которого были проголосованы две недели назад парламентом. Я имею ввиду инвестиции в инфраструктуру, помощь для экономических агентов и другие расходы, - заявил премьер.

Кику считает, что в случае аннулирования кредита, правительство будет вынуждено предложить парламенту внести поправки в бюджет, чтобы снизить расходы на 4 млрд. леев.

По словам главы кабмина, ответственность за это ляжет на авторов обращения в КС.

- Те, кто начал эту политическую авантюру, должны взять на себя ответственность, – сказал Кику.

7 мая Конституционный суд вынесет вердикт по запросу о российском кредите на 200 млн. евро.

Напомним, что КС приостановил вступление в силу кредитного соглашения на сумму в 200 млн. евро после обращения парламентской группы „ProMoldova”, фракций ПДС и «Платформы ДА».

ЛИДИЯ ТКАЧ