Цена жилой недвижимости в Кишиневе замерла на отметке 515 евро за кв. метр

На рынке недвижимости в Кишиневе установился полный штиль.

Согласно данным биржи «Lara», средняя стоимость 1 кв. м. жилой недвижимости в Кишиневе в апреле 2020 года составила 515 евро. Следует отметить, что эта цена держится уже третий месяц подряд, виной чему, скорее всего, пресловутый коронавирус, из-за которого многие жители отложили подобные покупки на «после карантина».

В 2019 году цены на квартиры в Кишиневе менялись в интервале от 520 до 533 евро за 1 кв.м.

Итак, в апреле 2020 года стоимость 1 кв.м. площади в 1-комнатных квартирах составляла (по убыванию цены): в Центре – 583-647 евро, на Рышкановке – 575-609 евро, на Ботанике – 532-614 евро, на Буюканах – 560-576 евро и на Чеканах – 486-586 евро.

Цена 1 кв. м. площади в 2-комнатных квартирах по районам по мере убывания составляла: в Центре – 533-594 евро, на Рышкановке – 510-565 евро, на Ботанике – 477-573 евро, на Буюканах – 516-542 евро, на Чеканах - 451-540 евро.

Цена 1 кв. м. в 3-комнатных квартирах: в Центре - 457-516 евро, на Рышкановке – 444-492 евро, на Ботанике – 440-488 евро, на Буюканах – 450-457 евро и на Чеканах – 387-459 евро.



Автор: Михаил Генчу