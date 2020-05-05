Жертвами коронавируса в Молдове стали еще четыре человека

Минздрав Молдовы подтвердил смерть еще четырех пациентов с COVID-19.

К вечеру понедельника, 4 мая, в Молдове зарегистрированы еще четыре смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Информацию об этом обнародовало Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Одним из умерших стал 77-летний житель Глодянского района. Мужчина был госпитализирован в Бельцкую клиническую больницу 27 апреля. Помимо коронавируса у него были следующие сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, ожирение и высокое артериальное давление.

Еще один скончавшийся – 80-летний житель Бельц, госпитализированный в местную больницу 22 апреля. Пациент также страдал сопутствующими недугами – стенокардией, отеком легких и дисциркуляторной энцефалопатией.

Кроме того Минздрав сообщил о смерти 46-летнего мужчины из Чадыр-Лунги и 65-летней женщины из Кишинева. У этих пациентов также имелись хронические заболевания.

Таким образом, общее число летальных исходов на вечер понедельника, 4 мая, составил 132 пациента.

Подготовил Михаил Генчу